Au PSG depuis l’hiver 2019, Leandro Paredes est on ne peut plus proche de quitter le club de la capitale. Après une saison en prêt du côté de la Juventus Turin, le milieu de terrain ne semble pas faire partie des plans de Luis Enrique sous les cieux parisiens.

Comme l’ont indiqué les derniers échos de la presse, tous les joueurs ayant été prêtés au cours le saison 2022/2023 devront se trouver une porte de sortie. Leandro Paredes ne devrait pas déroger à cette règle. En effet, sa saison à la Juve ne plaide pas en sa faveur, et sa dernière année de contrat restante au PSG pousse les dirigeants parisiens à s’en séparer afin de ne pas le voir quitter le club de la capitale gratuitement dans un an. En ce sens, le joueur de 29 ans est envoyé du côté de la Turquie et plus précisément Galatasaray depuis quelques temps. Le champion du monde 2022 avec l’Argentine dispose d’une offre de contrat du club stambouliote sur la table. Celle-ci serait de trois ans, et serait également la plus intéressante financièrement pour le joueur, selon L’Equipe. Nos confrères du quotidien français évoquent également un accord entre le Paris Saint-Germain et Galatasaray. Si l’opération va à son terme, le PSG devrait encaisser une indemnité de 6 millions d’euros. Pour rappel, Leandro Paredes a rejoint Paris en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg au cours de l’hiver 2019 contre la somme de 40 millions d’euros. Si la somme évoquée pour se séparer du milieu de terrain semble dérisoire aujourd’hui, la principale préoccupation des dirigeants parisiens est de dégraisser l’effectif, et alléger la masse salariale.

🚨 Galatasaray a trouvé un accord avec le PSG pour Leandro Paredes



💰 Le prix du transfert ? 6M€

📄 Contrat de 3 ans



Le joueur a demandé 1 semaine pour donner sa réponse définitive 🇦🇷



[L’Équipe] pic.twitter.com/XgegPIECiL — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 16, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si tout est ficelé entre les deux clubs, l’opération ne dépend maintenant que de la volonté de Leandro Paredes. Selon L’Equipe, « l’Argentin a demandé une semaine pour donner sa réponse définitive« . Dans ce dossier, la Lazio Rome est également sur le coup et devra accélérer si elle souhaite s’attacher les service du joueur, face à un Galatasaray bien avancé.