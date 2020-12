Après un excellent début de D1 Arkema avec la première place du championnat, les Féminines du PSG débutent leur campagne européenne ce jeudi après-midi (à 17h sur beIN SPORTS 2) avec un déplacement en Pologne pour affronter le Gornic Leczna, dans le cadre du 16ème de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Demi-finalistes la saison passée après une défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-0), les Parisiennes auront pour objectif de mettre un terme à l’hégémonie lyonnaise sur le plan national et européen. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Olivier Echouafni, ne pourra pas compter sur Nadia Nadim (Covid-19), Signe Bruun (Covid-19), Luana (cheville) et Grace Geyoro (suspendue). Pour pallier ces absences, le coach parisien a convoqué de nombreuses jeunes dans son groupe (Océane Hurtre, Jade Le Guilly, Laurina Fazer et Hawa Sangaré). Incertaine avant le match pour cause de blessure au genou, Formiga est finalement convoquée.

Internationale polonaise, la défenseure des Féminines du PSG, Paulina Dudek, a évoqué cette rencontre face aux championnes de Pologne, sur le site officiel du club de la capitale. “Je connais plusieurs des joueuses de cette équipe, je les côtoie en sélection nationale. Nous avons un peu parlé du match, et je nous souhaite à toutes de faire un grand match ce soir. Je pense que ce sera un match compliqué, tout d’abord à cause des conditions climatiques, il fait très froid. Mais ce sera pareil pour les deux équipes. Et puis on s’attend à faire face à une équipe agressive, qui voudra prouver de quoi elle est capable. Nous savons ce que nous avons à faire, et nous voulons gagner ce match.“

Le groupe des 21 joueuses du PSG