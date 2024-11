Les féminines du PSG se baladent contre Strasbourg

Cet après-midi, l’équipe féminine du PSG s’est très facilement imposée face à Strasbourg (4-0) au Campus PSG pour le compte de la 7e journée de l’Arkema Première Ligue.

Les Parisiennes avaient un esprit de revanche ce samedi. Défaite d’une courte tête contre l’OL la semaine dernière (0-1), les Rouge & Bleu voulaient se relancer pour se rapprocher de la tête du classement. Fabrice Abriel et son staff comptaient pas mal d’absences dont Dudek, De Almeida ou encore Mbock en défense. Face au neuvième de l’Arkema Première Ligue, les Parisiennes commencent fort avec Marie-Antoinette Katoto qui profite d’une sortie hasardeuse de la portière adverse pour glisser le ballon au fond des filets dès la 7e minute (1-0). L’internationale française double la mise, sur une tête décroisée juste avant la mi-temps (2-0 ; 38e).

Un copier-coller en deuxième mi-temps

La deuxième période part sur le même rythme… avec la même buteuse ! Dès la 48e minute, Marie Antoinette-Katoto va de son coup du chapeau avec un but magnifique où elle s’est amusée de la défense strasbourgeoise avant d’enrouler sa frappe dans un angle impossible dans le petit filet opposé (3-0). Dorsin conclut le festival offensif de cette rencontre avec une belle reprise en première intention dans la surface (4-0). La jeune suédoise inscrit là son premier but au PSG. Victoire finale 4-0 du PSG qui rattrape son retard sur l’OL et revient à 1 point de la place de leader.