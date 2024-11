Les Féminines du PSG s’inclinent dans le choc contre Lyon

En tête du championnat avec deux points d’avance sur Lyon, les Féminines du PSG défiaient ce dimanche les Lyonnaises. Totalement dominées, les Parisiennes se sont logiquement inclinées (1-0).

Ce dimanche après-midi, les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l’Olympique Lyonnais dans le cadre du choc de la sixième journée de l’Arkema Première Ligue. Avec cinq victoires en cinq rencontres, les Féminines du PSG se présentaient avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour. Mais lors de cette rencontre, ce sont les Lyonnaises qui vont totalement dominer, se procurant de très nombreuses occasions. Mais elles pêchent dans le dernier geste, tombent sur une bonne Mary Earps ou bien trouvent les montants, comme avec Diani (7e). Les Féminines du PSG vont se montrer dangereuses à une seule reprise, sur une frappe enroulée du pied gauche de Korbin Albert repoussée par Christiane Endler (26e). Sur le corner parisien, les Lyonnaises se dégagent et partent en contre-attaque. Diani envoie en profondeur Tabitha Chawinga. L’ancienne parisienne se présente seule face à Mary Earps et trompe la gardienne du PSG d’un petit piqué (1-0, 27e). Après ce but, les Lyonnaises vont continuer à pousser et trouver une nouvelle fois le poteau (33e). Les deux équipes rentreront aux vestiaires avec ce léger avantage pour les Lyonnaises.

A voir aussi : L’échec en UWCL, mercato, projet, Katoto… Angelo Castellazzi se confie

Des Parisiennes totalement dominées

En seconde période, Fabrice Abriel va lancer Marie-Antoinette Katoto, qui revenait de blessure. Malgré l’entrée en jeu de la meilleure buteuse de l’histoire du club de la capitale, le PSG ne va pas réussir à se montrer dangereux, Lyon poursuivant sa domination totale. Mais heureusement pour les coéquipières de Grace Geyoro, les Lyonnaises, qui se procurent énormément d’occasions, vont pêcher dans la finition ou voir Marie-Antoinette Katoto sauver plusieurs fois sur sa ligne. Dans un match qu’elles ont totalement dominé, les Lyonnaises s’imposent logiquement (1-0). Grâce à ce succès, elles reprennent la tête de l’Arkema Première Ligue avec un point d’avance sur les Parisiennes. Ces dernières retrouveront les terrains samedi après-midi (15 heures) avec la réception de Strasbourg pour le compte de la septième journée du championnat.