Les Français croient en la qualification en finale de C1

Le PSG a frappé un grand coup en éliminant le tenant du titre – le Bayern Munich – en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu affronteront Manchester City en demi-finale. Et les Français sont confiants pour le PSG pour cette double confrontation. Dans un sondage Odoxa pour RTL et Winamax* 56% des amateurs de football pensent que le PSG va éliminer le club anglais. En ce qui concerne les chances de remporter la Ligue des Champions, les Français sont 48% à croire en une victoire du PSG. Le pourcentage monte à 64% chez les amateurs du football. En ce qui concerne les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé, 55% des Français et 69% des amateurs de football sont d’accord avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi “Mbappé et Neymar n’ont plus d’excuses pour partir.” Enfin, pour 52% des Français et 72% des amateurs de football, le PSG a franchi un nouveau palier en éliminant le Bayern Munich.

* L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet le mercredi 14 et le jeudi 15 avril 2021 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 410 amateurs de football.