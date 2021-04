Geyoro : “On a envie de faire un très grand match”

Demain après-midi (14 heures), les Féminines du PSG se déplaceront à Lyon pour y affronter l’OL en quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Battues à l’aller sur un penalty litigieux, les Parisiennes croient en leur chance de qualifier comme l’a expliqué Grace Geyoro en conférence de presse.

“On a fait une très belle prestation à l’aller, on a confiance en nous, en ce groupe, on réalise une très belle saison et on a envie de continuer à gagner. Dimanche, ce sera un match très important pour nous. Je pense que cette année, on a un groupe très soudé, très fort. Il y a quelques temps qu’on joue ensemble, on se connaît. Il y a une très bonne cohésion, sur et en-dehors du terrain. On est un groupe très fort qui peut poser beaucoup de problèmes à beaucoup d’équipes. On a pu le voir lors des derniers matches contre Lyon, où on a pu se procurer beaucoup d’occasions. Dimanche, on va devoir faire preuve d’énormément d’efficacité. Nous avions produit du jeu lors du match aller, mais la finalité est la victoire. Il faudra donc mettre du rythme, se procurer des occasions et marquer. On a prouvé à travers plusieurs matches qu’on était capable de le faire. Il faudra mettre nos qualités au service du collectif pour faire un grand match. Nous avons confiance en nous et envie de faire un très grand match.“