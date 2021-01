À quelques jours de la reprise de l’entraînement (le dimanche 3 janvier), les joueurs du PSG ont profité de leurs derniers jours de vacances pour fêter le réveillon de l’année. Présents au Maroc, Kylian Mbappé et Marco Verratti se sont affichés ensemble pour fêter le dernier jour de l’année 2020. De leurs côtés, Ángel Di María et sa famille étaient réunis à Dubaï. Mauro Icardi (Argentine), Leandro Paredes (Argentine) et Keylor Navas (Costa Rica) étaient présents dans leur pays pour fêter ce réveillon. Enfin après de nombreuses polémiques autour d’une éventuelle grande soirée organisée dans sa résidence de Mangaratiba (sur la Costa Verde do Rio de Janeiro, au Brésil), le numéro 10 du PSG, Neymar Jr, a fêté ce réveillon en petit comité, avec sa famille et ses amis proches. Voici quelques photos publiées par les joueurs du PSG sur Instagram.