Pas de “bamboche” pour Neymar dans sa résidence de Mangaratiba, sur la Costa Verde do Rio de Janeiro. Le réveillon du numéro 10 du PSG a été “sage”. Et il a voulu le faire savoir, le montrer sur Instagram alors qu’il est au centre d’une polémique au Brésil. L’international a effectué le passage à la nouvelle année en famille, avec des amis, des tests négatifs au Covid, et un respect de la distanciation sociale. C’est ce que Neymar a affiché sur le réseau social. Pas de fiesta pendant plusieurs jours chez lui.

Neymar Jr a également posté de nombreuses vidéos de la décoration pour la fête du Nouvel An dans sa maison, avec une très grande table à manger, des fleurs blanches, des bougies, la distance entre les chaises et a ironisé avec les commentaires sur l’événement qu’il aurait prévu à Mangaratiba. “Merveilleux décor, dîner à la maison avec une distance entre une chaise et une autre et pas pour 500 personnes, d’accord ?”, Dit-il en riant. Dans la légende de la vidéo, Neymar ajoute : “Tout le monde est ici pour être heureux, après une année longue et difficile ! Nous méritons de célébrer nos vies ! Des moments uniques resteront à jamais dans notre mémoire”. Plus tôt, Neymar avait montré des professionnels de la santé effectuant des tests Covid-19 sur son fils, Davi Lucca, et lui-même.