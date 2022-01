Le PSG recrutera-t-il un nouvel élément dans son effectif avant le 31 janvier et la fermeture du mercato hivernal ? Alors que les dirigeants parisiens s’activent pour dégraisser leur effectif pléthorique, ils ne seraient pas fermés à l’idée de recruter un joueur au milieu de terrain. Et depuis quelques heures, un nom est lié au club de la capitale française : Tanguy Ndombélé. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham, l’international français n’est plus désiré par son coach actuel, Antonio Conte. Pris en grippe par ses supporters et s’entraînant à l’écart du groupe, le joueur de 25 ans souhaiterait un départ et le PSG est une destination privilégiée.

Via son compte Twitter, le spécialiste du mercato – Fabrizio Romano – précise que Tottenham et le PSG seront de nouveau en pourparler dans les prochaines heures concernant un prêt de Tanguy Ndombélé. Une option d’achat pourrait être incluse dans cette éventuelle transaction. De leur côté, les Spurs souhaiteraient que le club de la capitale prenne en charge 100% du salaire du joueur (environ 1M€ par mois, selon Le Parisien). Issu de la région parisienne (Longjumeau dans l’Essonne), le joueur désire rejoindre le PSG.

De son côté, le journaliste Gianluca Di Marzio rapporte qu’un club italien est également intéressé par Tanguy Ndombélé. En effet, l’AS Roma de José Mourinho (qui avait déjà entraîné le joueur à Tottenham) garde un oeil sur la situation de l’ancien Lyonnais. La possibilité d’un échange entre Jordan Veretout et Tanguy Ndombélé aurait notamment été envisagée selon certaines sources en Angleterre, mais les Romains, via leur directeur général Tiago Pinto, ont seulement pris la température auprès de leurs homologues anglais. Mais à l’instar du PSG, le club de Serie A doit d’abord dégraisser avant d’envisager une arrivée d’un nouveau joueur. Enfin, « si les Giallorossi entendaient approfondir les discussions, il y aurait aussi l’obstacle du PSG, étant donné que le club français s’intéresse particulièrement au milieu de terrain », conclut Di Marzio.

Tottenham and Paris Saint-Germain will be in talks again in the next hours for Tanguy Ndombele loan move. Spurs want 100% of salary paid until end of the season, buy option could be included ⚪️ #THFC



Signing a French player could be key for PSG list. Tanguy wants the move. #PSG