Le PSG intéressé par un prêt de Ndombele cet hiver

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes le 1er janvier dernier. Pour l’instant, le PSG a été actif du côté des départs avec quatre joueurs. Mais il n’a pas encore bougé du côté de possibles arrivées. Les dirigeants parisiens n’ont peut-être pas besoin de recruter cet été, son effectif étant pléthorique.

Mais ce jeudi après-midi, The Athletic – dans sa version anglaise – évoque un intérêt du PSG pour le milieu de terrain de Tottenham, Tanguy Ndombele. La piste de l’ancien lyonnais n’est pas nouvelle chez les Rouge & Bleu mais elle est revenue ces derniers jours. Mauricio Pochettino, qui a fait venir l’international français chez les Spurs, est toujours un admirateur du joueur. Et selon le média britannique, le club de la capitale serait prêt à récupérer Ndombele sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Tottenham n’est pas contre un départ de son joueur et sait qu’il sera très difficile de récupérer les 55 millions d’euros déboursés à l’été 2019. Le club ne serait pas contre un prêt. Ndombele non plus, mais il souhaite rejoindre un grand club conclut The Athletic.

L’Equipe évoque également ce dossier. Le quotidien sportif – sur son site internet – explique que Leonardo, le directeur sportif du PSG, a entamé des discussions pour faire venir Tanguy Ndombele cet hiver. Si cela devait arriver, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat. Mais le dossier « s’annonce compliqué« même si le joueur est intéressé par cette piste et pousse « pour voir la solution parisienne aboutir« , conclut l’Equipe.

Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – explique aussi que le PSG et Tottenham discutent d’un prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele. Il indique également que l’hypothèse « d’un échange a été également évoquée mais difficile de trouver un joueur côté parisien. » Ndombele est ok pour venir et Mauricio Pochettino a validé cette piste. « Tottenham souhaite une prise en charge à 100% du salaire. C’est la nature des discussions actuellement. Dossier loin d’être facile à terminer« , conclut le journaliste.

Enfin, Fabrizio Romano confirme également les informations des différents médias et parle aussi de discussion autour du salaire du joueur.

