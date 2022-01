Rico est arrivé à Majorque

Dans les prochains jours et jusqu’à la fermeture du mercato hivernal (31 janvier), le PSG va accélérer son mercato. Si dans les arrivées, la piste Tanguy Ndombélé est creusée par les dirigeants parisiens, ces derniers s’activent surtout dans le sens des départs afin d’alléger un effectif pléthorique. À ce jour, Rafinha (Real Sociedad), Teddy Alloh (KAS Eupen) et Kenny Nagera (US Avranches) ont été prêtés tandis que Bandiougou Fadiga a été transféré définitivement à l’Olympiakos.

Et le PSG aura également bientôt allégé son effectif au poste de gardien de but. Avec l’arrivée de Gigio Donnarumma l’été dernier, Sergio Rico a été rétrogradé à la troisième place dans la hiérarchie des portiers. De plus, l’Espagnol n’a pas été inscrit dans la liste Ligue des champions des Rouge & Bleu et a seulement disputé 22 minutes face au FC Nantes en profitant de l’expulsion de Keylor Navas. Ainsi, l’ancien du Séville FC était en quête de temps de jeu pour cette seconde partie de saison. Et depuis plusieurs jours, Majorque est la destination privilégiée par le portier de 28 ans. Et comme le rapporte Fabrizio Romano via son compte Twitter, Sergio Rico a atterri en Espagne ce jeudi soir afin d’être prêté jusqu’à la fin de la saison chez le 17e de Liga. Les documents doivent être signés ce vendredi pour un prêt de six mois (à priori sans option d’achat) jusqu’au 30 juin 2022.

Sergio Rico🇪🇸 est arrivé à l’aéroport de Majorque, le transfert est conclu, il s’engagera ce vendredi en prêt jusqu’à la fin de saison !



