Victorieux du Classique en infériorité numérique, les joueurs du PSG ont reçu un bel accueil de la part des quelques supporters présents à Roissy à leur retour.

Le PSG a parfaitement entamé son sprint final. Mal embarqué dans ce 107e Classique face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir suite au carton rouge adressé à Lucas Beraldo juste avant la pause, le club parisien a fait preuve d’une belle solidarité en seconde période pour obtenir les trois points sur deux contre-attaques parfaitement conclues par Vitinha et Gonçalo Ramos. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de conserver douze points d’avance en tête du classement et qui fait le plein de confiance dans un calendrier qui s’annonce excitant.

300 supporters à Roissy pour accueillir les joueurs

Et après avoir affiché un état d’esprit irréprochable en infériorité numérique, les joueurs de Luis Enrique ont reçu l’accueil qu’ils méritaient à leur retour à Paris. Un peu plus de 300 supporters étaient présents pour les accueillir à Roissy dans la nuit de dimanche à lundi. « L’appel avait été lancé au coup de sifflet final de la rencontre disputée en infériorité numérique par les joueurs de Luis Enrique pendant plus de 50 minutes. Un départ de supporteurs s’est aussi mis en place depuis le Parc des Princes où les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont suivi la rencontre », rapporte RMC Sport. Des fumigènes ont été allumés et des chants ont été entonnés à la gloire des Parisiens. « Des personnels de sécurité privée et deux fourgons de police étaient positionnés à la sortie du pavillon pour gérer la situation. »

Les joueurs sont finalement arrivés vers 2h30 et se sont alignés face aux supporters présents sur place. Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu en ont profité pour prendre le mégaphone et lancer un chant. « La communion, immortalisée par les smartphones de plusieurs joueurs parisiens, a duré un quart d’heure, puis les joueurs sont montés dans la voiture. » Désormais un bel enchaînement de rencontres attend les Rouge & Bleu. Ce mercredi, le PSG affronte le Stade Rennais en demi-finales de Coupe de France. Après un match des extrêmes face à Clermont (6 avril) en Ligue 1, les Parisiens défieront le FC Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions.

