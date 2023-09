Demain soir (21 heures, Canal Plus) le PSG reçoit le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont entraînés une dernière fois ce lundi matin.

Le PSG va entamer sa campagne européenne demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après sa défaite contre Nice, le club de la capitale voudra prendre un bon départ dans le groupe de la mort, lui qui affrontera par la suite Newcastle et l’AC Milan. Ce lundi matin, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois au Campus PSG avant de défier les Allemands. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. On a donc pu faire un point sur les forces en présence pour Luis Enrique.

Fabian Ruiz de retour à l’entraînement

Lors de cette séance d’entraînement, le coach du PSG a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Victime d’une petite alerte au niveau de la cuisse gauche lors de la trêve internationale, Fabian Ruiz avait manqué la rencontre contre Nice vendredi soir. L’Espagnol était bien de retour ce lundi sur les pelouses du Campus PSG. C’est également le cas de Lee Kang-In, qui doit rejoindre sa sélection dans le courant de la semaine pour participer aux Jeux d’Asie. Même s’il ne figure pas dans la liste pour la Ligue des Champions, Hugo Ekitike était aussi présent à la séance. Présent dans le groupe contre Nice, Ethan Mbappé était aussi à l’entraînement. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Marco Asensio, blessé lors de la trêve internationale, étaient les seuls absents ce matin. Une séance sous les yeux du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi et du conseiller sportif, Luis Campos.