Les louanges de Luis Enrique envers Ramos et Barcola

Ce dimanche soir, le PSG s’est logiquement imposé contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (4-1). Avec une équipe remaniée, le club de la capitale a livré une très belle prestation collective qui lui permet de se rapprocher d’un douzième titre de champion de France. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par l’Equipe, Luis Enrique, le coach du PSG, a évoqué la très bonne première période de son équipe, Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé, ou bien encore la très grosse performance de Bradley Barcola, impliqué sur trois des quatre buts parisiens du soir contre son club formateur.

Une équipe qui arrive à maturité ?

« Aujourd’hui, les matches après la Ligue des champions sont toujours durs, mais l’énergie sentie avant le match et chez les supporters a été différente. On a été à la hauteur de cette énergie, même si l’adversaire est bon. On a réalisé une magnifique première mi-temps, je suis très content, c’est une grande semaine pour nous tous et on en profite. »

Le PSG meilleur en deuxième partie de saison

« Je crois qu’on est au début d’un projet, c’est vraiment le début. Ce n’est pas parce qu’un ou deux matches sont moins bons que cela remet les choses en cause. Une ligne de croissance n’est jamais exponentielle, il y a des hauts et des bas. Je n’avais aucun doute qu’on serait meilleurs à cet instant de la saison. On contrôle mieux, on défend avec le ballon. On doit continuer de travailler, avec la qualité des joueurs que j’ai, on doit penser en grand. J’ai beaucoup aimé le match. »

Gonçalo Ramos

« Gonçalo Ramos est un joueur avec un ratio temps de jeu but parmi les meilleurs de la Ligue. C’est pour un entraîneur très appréciable d’avoir 3 ou 4 numéros 9, d’avoir toutes ses options. Gonçalo est toujours là où il doit être, il défend, exerce le pressing sur les défenseurs. Je suis content de lui, il est bénéfique pour l’équipe. »

Bradley Barcola

« C’est pour cela qu’on l’a recruté. Autant la direction sportive que le staff, on avait identifié qu’il était capable de s’adapter dans le couloir, il peut aussi jouer 9. Il peut déborder et attaquer en profondeur. On a ainsi plus de ressources. On a contrôlé le jeu de manière merveilleuse en première mi-temps, le milieu de terrain a été très bon et on a pu prendre la profondeur. On a dominé le match et attaqué la profondeur, c’est l’idéal. »

Mbappé remplaçant

« Je n’ai rien à dire, jusqu’à ce que les parties se prononcent je garderai le silence et quand les parties se prononceront je m’exprimerai.«

Vous avez marqué sur différentes situations de jeu, ce qui n’était pas forcément la force du club lors des saisons précédentes ?

« On s’adapte à ce que propose l’adversaire. S’il opère un pressing, il faut tirer profit des espaces, chercher les espaces. On identifie de mieux en mieux les situations, on contrôle les rencontres. On va arriver au moment déterminant de la saison dans des dispositions idéales, on a un effectif large avec des joueurs de qualité. »

A voir aussi : L’émouvant discours de Marquinhos aux supporters du PSG

Pour PSG TV, le coach parisien a tenu à rendre un bel hommage à Marquinhos, qui a été célébré ce dimanche soir après être devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG (438 matches). « Marquinhos est un joueur spécial, nous le connaissons depuis de nombreuses années et je pense qu’une fois que je suis arrivé au club et que j’ai vu le professionnalisme et le leadership dont il fait preuve en tant que capitaine ainsi que son implication dans l’équipe et dans le groupe, c’est un plaisir pour moi en tant qu’entraîneur d’avoir un joueur avec un tel potentiel. J’aime beaucoup parler des jeunes joueurs parce que je pense qu’il est important de leur donner confiance, et je pense que je peux parler de Marquinhos, car il est resté un jeune joueur dans sa tête, avec cette capacité de penser positivement, de se battre et ne pas abandonner. Il est le joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain qui a joué le plus grand nombre de matches, mais il doit encore en jouer beaucoup plus.«