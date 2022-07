Les matches du PSG au Japon diffusés sur BeIN Sports

Pour sa préparation estivale, le PSG va décoller pour le Japon le 17 juillet. Il y passera une dizaine de jours et jouera trois matches amicaux. Le 20 juillet contre le Kawasaki Frontale au National Stadium de Tokyo. Trois jours plus tard, contre l’Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium 2002 à Saitama avant de terminer contre le Gamba Osaka au Panasonic Stadium Suite à Osaka. Des matches de préparation à la nouvelle saison qui seront diffusés.

Un premier match contre Orléans

Contrairement au premier match amical de préparation qui opposera le PSG à Orléans au Camp des Loges le 15 juillet à 17 heures et qui sera diffusé sur PSG TV Premium et pour les abonnés à la chaîne Twitch des Rouge & Bleu, les rencontres au Japon seront retransmises par BeIN Sports. C’est Florent Houzot – directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de la chaîne sportive – qui a dévoilé l’information sur son compte twitter.