Officiel – Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG

C’est désormais officiel. Après de nombreuses négociations sur ses indemnités de départ, le PSG a officialisé le départ de Mauricio Pochettino via un communiqué. Dans ce dernier, le club de la capitale « tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir« . Arrivé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, l’entraîneur de 50 ans n’a jamais convaincu sur le banc des Rouge & Bleu. Ainsi, il ne sera plus l’entraîneur du PSG malgré un contrat qui le liait au club de la capitale jusqu’en 2023. Lors de son passage, le technicien argentin aura remporté le 10e titre de champion de France de l’histoire du PSG, un Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille et une Coupe de France contre l’AS Monaco. Il aura également réalisé un beau parcours en Ligue des champions (FC Barcelone, Bayern Munich et Manchester City) lors de l’exercice 2020-2021.

Cependant, en un an et demi, Mauricio Pochettino n’a jamais convaincu ni les supporters du PSG ni les observateur de football. Cette saison, il aura notamment échoué en huitièmes de finale de Coupe de France (OGC Nice) et Ligue des champions (Real Madrid) en plus d’une défaite au Trophée des Champions face au LOSC. Son discours, ses choix tactiques ainsi que ses compositions d’équipes ont souvent été décriés. Sur le banc du PSG, il aura disputé 83 matches pour un total de 58 victoires, 13 nuls et 12 défaites. Désormais, l’ancien coach de Tottenham devra se trouver un nouveau challenge.