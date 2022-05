Le programme de la tournée estivale au Japon du PSG

Le PSG a terminé sa saison 2021-2022 samedi dernier avec sa large victoire contre Metz (5-0). Certains Parisiens sont déjà en vacances alors que d’autres doivent encore jouer plusieurs matches avec leurs sélections nationales respectives. Le retour à l’entraînement pour préparer la saison 2022-2023 a été programmé le 4 juillet par Mauricio Pochettino. Après quelques jours au Camp des Loges, les Rouge & Bleu doivent prendre la direction du Japon pour leur tournée estivale. Le programme de cette tournée a été dévoilé.

Le nouveau maillot de la saison dévoilé lors de la tournée au Japon

Lors de cette tournée, le PSG jouera trois matches amicaux contre trois équipes japonaises. Le 20 juillet contre le Kawasaki Frontale au National Stadium de Tokyo. Trois jours plus tard, contre l’Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium 2002 à Saitama avant de terminer contre le Gamba Osaka au Panasonic Stadium Suite à Osaka. Le club de la capitale explique également « qu’il organisera des entraînements publics sur deux sites, le Chichibu Memorial Rugby Stadium à Tokyo et le J-Green Sakai à Osaka. Les fans pourront observer la séance. Dans le cadre de la tournée, les joueurs interagiront avec les fans et auront l’opportunité de découvrir la culture japonaise. De plus, au cours de cette tournée, nous annoncerons le maillot pour la prochaine saison. »