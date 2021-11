C’est la trêve internationale pour le PSG et la plupart des joueurs Rouge & Bleu se sont envolés aux quatre coins du monde pour rejoindre leur sélection. La polémique de ce dimanche est venu d’Argentine avec la convocation de Leo Messi et Leandro Paredes qui ne sont toujours pas rétablis de leur blessure. Pourtant les deux Sud-Américains se sont envolés ce dimanche soir pour l’Argentine. Une décision contestée par Leonardo qui a, selon Le Parisien, saisi la FIFA sans succès. Une initiative qui n’a pas du tout été appréciée du côté de la presse locale qui critique l’initiative du directeur sportif parisien.



Tout d’abord le quotidien généraliste la Nacional titre, « le PSG contre Lionel Messi » et explique que « la tension grandit et les dérives peuvent être très dangereuses. » Le média rajoute que « les court-circuits existent également en interne, car pendant que Leonardo affichait une position très dure, Mauricio Pochettino avait déjà fait savoir que Messi rejoindrait sa sélection ».

De son côté, le journal sportif Olé est plus virulent envers « Leo » dans son édition du jour et tacle dans le même temps la politique sportive globale du Paris Saint-Germain. « Leonardo défend une idée : il est responsable de l’effectif le plus construit à coups de billets de la planète, et il se plaint que nous, les Argentins, ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. Il s’est déjà plaint deux fois cette semaine. Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa super-équipe n’écrase pas encore tout. Mais il sait que pour les patrons qataris du PSG, c’est bénéfique que Messi brille en club comme en sélection en vue du prochain Mondial. »