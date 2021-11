Quinze parisiens sont partis avec leur sélection

C’est officiellement la période de la trêve internationale (en d’autres termes la plus longue pour les supporters). Après le match contre les Girondins de Bordeaux ce samedi, et une victoire acquise malgré un scénario étrange (2-3), les joueurs parisiens se sont envolés aux quatre coins du monde pour rejoindre leur selection.

Pendant près de 10 jours, le Camp des Loges va sonner creux, puisque près de 15 joueurs sont partis rejoindre leur équipe nationale, et pour la plupart d’entre eux, c’est une place pour la prochaine Coupe du Monde en 2022 au Qatar qui se joue.

Voici la liste des membres de l’effectif qui seront actifs lors de cette trêve :

Julian Draxler et Thilo Kehrer (Allemagne); Leo Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria (Argentine); Neymar Jr et Marquinhos (Brésil); Kylian Mbappé (France) ; Edouard Michut (France U19) ; Georginio Wijnaldum (Hollande) ; Xavi Simons (Hollande U19) ; Gianluigi Donnarumma (Italie) ; Achraf Hakimi (Maroc) ; Idrissa Gueye (Sénégal).