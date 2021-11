Ollé-Nicolle : « Demain, il faudra montrer qui on est »

Les Féminines du PSG entament une semaine importante de leur saison. Demain soir, elles affrontent le Real Madrid dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League avant de se déplacer à Lyon pour le choc de la D1 Arkema. Les Parisiennes voudront s’imposer – au Parc des Princes – contre les Espagnoles afin de prendre seul la tête de la poule. En conférence de presse d’avant-match, Didier Ollé-Nicolle a expliqué vouloir que son équipe montre qui elle est.

« Il y a eu beaucoup de travail depuis 4 mois. Jouer au Parc des Princes c’est magnifique. Demain, il faudra montrer qui on est. On doit se sublimer sur ce match. Le public sera notre 12e homme. Le Real Madrid est une équipe bien organisée avec un style à l’espagnol. C’est un honneur de jouer ce type de match ici au Parc. Il faudra une équipe disciplinée qui joue.«

L’entraîneur du PSG qui ne veut pas se pencher tout de suite sur le match de Lyon. « La saison sera longue, quoi qu’il arrive. Mais on parlera de la suite après le match du Real Madrid, demain soir. Le seul intérêt que j’ai, c’est demain. Gouverner, c’est prévoir. Mais tous les matchs sont difficiles à gagner. Et les rencontres précédentes étaient aussi importantes. Il n’y a pas que Lyon et le PSG. Le club grandit. Comme au sujet des prolongations de contrat. On n’attend pas la fin de la saison. On sait ce que le PSG représente sur le plan mondial. On aborde une vraie belle période. Le PSG a été champion. On n’a pas envie que ce soit un accident. On veut vivre des grands moments et ça passe par des résultats contre des grandes équipes. »

Didier Ollé-Nicolle qui a expliqué comment il avait préparé ce match contre le Real Madrid. « L’idée, est de ne pas jouer le match avant. Il faut utiliser le cadre, le Parc des Princes. On a 18 internationales. Mais qu’on joue contre Soyaux ou le Real Madrid, il faut garder l’humilité. On a axé le travail sur les failles éventuelles du Real comme on l’aurait fait contre Dijon. On a un vrai gap à franchir encore. Je m’attends à ce que tout le monde dépasse un peu son rôle.«