Ce fût une drôle de journée pour les club européens qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors qu’un premier tirage au sort avait été effectué ce lundi midi, celui-ci a dû être refait à 15h00 après des erreurs manifestes constatées. Le PSG est donc passé d’un tirage « abordable » contre Manchester United au… Real Madrid. Les Madrilènes peuvent être encore plus chafouins puisqu’ils devaient rencontrer de base Benfica.

Du côté de la presse madrilène, on est très remontés sur le fait que le Real aient dû changer d’adversaire alors que les erreurs ont été faites après leur tirage. Dans le quotidien AS, on juge cette « répétition » comme « controversée » qui a « rendu la vie beaucoup plus difficile à Madrid ». La Casa Blanca devra se mesurer au PSG de Mbappé, Messi, Ramos et « les raisons de la colère sont évidentes car la différence entre l’équipe portugaise et parisienne est immense ! »

Le sentiment est le même chez Marca qui décrit cette affiche comme » le croisement le plus morbide des huitièmes de finale » entre deux équipes jugées comme favorites de la compétition. Ce sera l’occasion pour Sergio Ramos de retrouver le Bernabeu et Messi son ennemi préféré. Les projecteurs seront aussi sur Kylian Mbappé, qui aura « peut-être négocié et même passé un accord avec les Madrilènes ». Un de leur journaliste, Alberto Rubio, a donné son avis sur cette confrontation : « Le PSG était, avec Chelsea, le pire adversaire qui pouvait tomber face au Real Madrid. Les « Blues » sont une ÉQUIPE avec des majuscules et le Paris Saint-Germain est, au contraire, la plus grande collection d’individualités de la « planète football ». Nasser Al-Khelaïfi a conçu un ‘star system’ sans équivalent aujourd’hui.«

Le ton est donné…