Les messages dans Paris du CUP pour encourager le PSG

Faire passer une forme de ferveur, transmettre un soutien aux joueurs du PSG malgré le huis clos, le couvre-feu, c’est tout le défi des supporters en ce jour de demi-finale aller de l’UEFA Champions League. Le Collectif Ultras Paris (CUP) a eu l’idée d’imprégner toute la capitale des couleurs Rouge & Bleu. C’est pourquoi il est demandé à chacun d’afficher sur lui, à sa fenêtre, sur son véhicule… partout, du PSG ! La ville de Paris a décidé de participer à l’effort collectif via ses 160 panneaux (Journaux électroniques d’info). La mairie de Paris – via son compte twitter – y a été de son message d’encouragement pour le PSG. “Paris SG. Tous ensemble on chantera, c’est amour qu’on a pour toi !” Le CUP n’est lui aussi pas en reste avec des banderoles placardées un peu partout dans Paris avec les messages suivant. “Le peuple Rouge et Bleu uni pour régner sur l’Europe“, “Vaincre pour nous“, “Vaincre pour Paris” ou bien encore “Briller pour la ville lumière” et “Arrachez tout, allez au bout.“