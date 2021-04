Erding : “En Turquie tout le monde dit que c’est l’année du PSG”

Il l’avait déjà dit il y a deux semaines, il le répète, l’attaquant de Fatih Karagümrük Mevlut Erding (34 ans) a la sensation que le PSG va devenir champion d’Europe cette saison, et chez lui. La finale de la Ligue des champions doit se jouer le 29 mai au stade Atatürk… qu’il connaît très bien.

“J’ai confiance. La saison dernière, ils vont en finale. Cette saison, on a l’impression que Paris a appris de ses erreurs, notamment de sa finale contre le Bayern en les éliminant en quart. Personnellement, en tant que supporter, je sens que c’est la saison du PSG en Ligue des champions ! Cela me fait bizarre parce que c’est à Istanbul, au stade Atatürk où on joue avec mon équipe en championnat… j’ai l’impression que Paris va être champion dans ce stade, à Istanbul! C’est un signe pour moi!“, explique l’ancien attaquant du PSG à RMC Sport. “City a peut-être ces qualités mais le PSG, c’est le top club européen aujourd’hui. Même en Turquie, c’est vu comme ça, tout le monde dit que c’est l’année du PSG. Une affiche de rêve pour la finale ? Un PSG-Real Madrid, ce serait symbolique et magnifique! Imaginer le PSG battre le Real en finale de Ligue des champions, dans ce magnifique stade Atatürk, ce serait incroyable. Et s’il y a quelques places pour du public, vous pouvez être sûr que je serai au stade!“