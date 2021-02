Absent du groupe professionnel du PSG et des feuilles de match ses derniers temps (181 minutes de jeu), Kays Ruiz-Atil (18 ans, sous contrat jusqu’en 2021) s’entraîne avec les moins de 19 ans du club. Un choix qui ne serait pas dicté par le sportif mais qui serait lié à des affaires de contrat. Le jeune joueur n’a pas prolongé, les négociations s’éternisent. L’Equipe révèle un élément de blocage : les modalités de règlement de sa prime à la signature (entre 1,5 et 2,5 M€) car le PSG “veut l’étaler le plus possible dans le temps.”