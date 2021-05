Les mots des supporters rennais avant le match face au PSG

En conclusion de la 36e journée, le PSG sera ce dimanche à 21 heures au Roazhon Park pour y défier le Stade Rennais. Le moment est décisif à tous les étages du classement. Si Paris (2e, 75 points) vise la meilleure place possible en haut de classement – c’est à dire pour l’instant revenir à un point de Lille – Rennes (7e, 54 points) a l’opportunité de gagner deux places dans la course à l’Europa League en passant devant Lens, battu 3-0 par le LOSC vendredi soir, et devant l’OM qui a perdu 1-0 contre Saint-Etienne ce dimanche. Le match en prime time est donc à enjeu pour les deux adversaires. Nous avons pris la température sur plusieurs forums rennais. Voici des posts de fans bretons :

“Faudrait une petite gastro pour Marquinhos, un lumbago pour Navas et on sera bons. Et Neymar qui a fêté sa prolongation jusqu’au petit matin…”

“Au match aller, ils avaient beaucoup d’absents, et pourtant… A ceux qui pensent qu’ils sont out pour le titre, vous oubliez qu’en cas de victoire ils seront à un point de Lille . Ils vont être surmotivés pour faire un résultat, ils sont dos au mur.”

pour faire un résultat, ils sont dos au mur.” “Sur leurs trois derniers matchs ils semblent physiquement en grande souffrance, et ils viendront sans Mbappé . C’est presque une balle de match pour nous, si on gagne on repasse devant Lens et je pense que l’affaire est entendue.”

. C’est presque une balle de match pour nous, si on gagne on repasse devant Lens et je pense que l’affaire est entendue.” “Paris est vraiment obligé de gagner ce soir… soit ils nous marchent dessus et bravo Messieurs, soit on tient le choc pendant la première mi-temps et ça va commencer à gamberger sérieusement dans leurs petites têtes…”

“Je sens bien le PSG nous marcher dessus. Il faudrait faire dégoupiller Neymar.”

“J’y crois vraiment. En 2019, ils se font éliminer en LDC juste avant la coupe de France non ? Là on pourrait donc de nouveau les démolir.”