Del Castillo : “Face au PSG, il ne faudra pas déjouer et faire avec nos qualités”

Ce soir à 21h (Canal Plus), le PSG affrontera le Stade Rennais – au Roazhon Park – en conclusion de la 36e journée de Ligue 1. Distancés à quatre points de la première place suite à la victoire du LOSC face au RC Lens (3-0) dans le derby du Nord, les joueurs de Mauricio Pochettino devront s’imposer afin de conserver leur chance pour le titre de champion de France. De son côté, le Stade Rennais voudra profiter des faux pas du RC Lens et de l’Olympique de Marseille pour prendre la 5e place qualificative pour la Coupe d’Europe. Avant cette rencontre face au PSG, l’attaquant rennais – Romain Del Castillo – s’est exprimé sur cette confrontation.

“Les succès des dernières années face au PSG ? Il y a eu plusieurs victoires contre Paris et de très belles. Mais elles font partie du passé. On s’attend à un gros match dimanche. Il ne faudra pas déjouer et faire avec nos qualités. On a déjà réussi de belles performances sur les gros matches. On a montré que l’on pouvait être plus qu’au rendez-vous et l’emporter”, a exprimé Romain Del Castillo sur le site officiel du Stade Rennais, avant de se pencher sur les absences pour suspension des deux internationaux Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi. “Ça ne m’inquiète pas, tous les joueurs sont prêts et ceux qui joueront donneront tout. On a bien travaillé pour trouver des solutions et arriver à mettre à mal cette équipe de Paris. Il faudra jouer notre jeu et être réaliste dans les deux surfaces. La réussite, ça se provoque. Notre jeu est fait de possession. Il y a beaucoup d’appels pour libérer les espaces. On fait les efforts les uns pour les autres. C’est ce qui nous a permis de relever la tête donc on doit continuer comme ça.”