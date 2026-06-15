Les mots forts de Didier Deschamps sur Ousmane Dembélé avant France – Sénégal
Présent en conférence de presse à la veille du match entre la France et le Sénégal, Didier Deschamps a été interrogé sur Ousmane Dembélé, lui qui est très attendu pour cette Coupe du monde.
Ballon d’Or en titre et ultra décisif
avec le Paris Saint-Germain, Ousmane
Dembélé n’a pas encore trouvé son rythme de croisière en
Équipe de
France. À sa décharge, le rôle qu’il incarne en terre
parisienne n’a pas grand-chose à voir avec ce que Didier
Deschamps lui demande en Bleu. Face à l’Irlande du Nord en match amical par exemple,
on a plus vu un Kylian Mbappé marcher sur ses platebandes qu’un
Ousmane Dembélé libre comme à Paris. Ce qui pose
forcément des questions alors que les tricolores entament leur
Coupe du monde ce mardi soir avec un choc contre
le Sénégal (21h00).
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Didier Deschamps espère un grand Ousmane Dembélé
Présent en conférence de presse aux
côtés de N’Golo Kanté ce lundi soir à la veille de
ce choc, Didier Deschamps a d’ailleurs été
interrogé sur l’ancien rennais. L’occasion pour lui de réitérer au
sujet du numéro 10 du PSG qu’il espère au meilleur
niveau pour cette Coupe du monde. « Avec
le Paris Saint-Germain, son
Ballon d’Or le met en lumière. Il est très concentré, avec l’envie
d’être très bon et décisif, comme il l’est régulièrement avec son
club. Même si ses problèmes physiques l’ont tout de même amené à
manquer pas mal de matches. On l’a laissé pouvoir évacuer la
pression après la victoire en Ligue des
Champions. Évidemment qu’avec un
Ousmane Dembélé de haut niveau, cela
sera un grand plus pour nous. »