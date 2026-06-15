Les mots forts de Didier Deschamps sur Ousmane Dembélé avant France – Sénégal

Présent en conférence de presse à la veille du match entre la France et le Sénégal, Didier Deschamps a été interrogé sur Ousmane Dembélé, lui qui est très attendu pour cette Coupe du monde.

Ballon d’Or en titre et ultra décisif avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n’a pas encore trouvé son rythme de croisière en Équipe de France. À sa décharge, le rôle qu’il incarne en terre parisienne n’a pas grand-chose à voir avec ce que Didier Deschamps lui demande en Bleu. Face à l’Irlande du Nord en match amical par exemple, on a plus vu un Kylian Mbappé marcher sur ses platebandes qu’un Ousmane Dembélé libre comme à Paris. Ce qui pose forcément des questions alors que les tricolores entament leur Coupe du monde ce mardi soir avec un choc contre le Sénégal (21h00).



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Didier Deschamps espère un grand Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse aux côtés de N’Golo Kanté ce lundi soir à la veille de ce choc, Didier Deschamps a d’ailleurs été interrogé sur l’ancien rennais. L’occasion pour lui de réitérer au sujet du numéro 10 du PSG qu’il espère au meilleur niveau pour cette Coupe du monde. « Avec le Paris Saint-Germain, son Ballon d’Or le met en lumière. Il est très concentré, avec l’envie d’être très bon et décisif, comme il l’est régulièrement avec son club. Même si ses problèmes physiques l’ont tout de même amené à manquer pas mal de matches. On l’a laissé pouvoir évacuer la pression après la victoire en Ligue des Champions. Évidemment qu’avec un Ousmane Dembélé de haut niveau, cela sera un grand plus pour nous. »

