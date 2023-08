Journée très active en ce lundi 7 août en termes de rumeurs autour du PSG. Voici notre résumé de la journée des actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

À LA UNE : NEYMAR RÉCLAME SON DÉPART

Le mercato estival du côté du PSG est tout sauf un long fleuve tranquille. Après le dossier Mbappé, un autre feuilleton s’ouvre, celui de Neymar. Le Brésilien aurait fait part de sa volonté de quitter le club de a capitale à ses dirigeants. Alors qu’il assurait il y a quelques semaines vouloir rester au Paris Saint-Germain « avec ou sans l’amour des supporters » au micro du journaliste brésilien Casimiro Miguel sur YouTube, la tendance semble s’être inversée. Selon nos confrères de L’Equipe, Neymar aurait fait part de son souhait à Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Paris Saint-Germain. Après six saisons en Rouge & Bleu, le Brésilien « est décidé à retourner à Barcelone » . Au retour de la tournée estivale asiatique, le meneur de jeu parisien aurait réuni son agent Pini Zahavi et ses proches à son domicile à Bougival (78) ce dimanche « et tous ont convenu qu’il fallait tourner la page parisienne, une bonne fois pour toutes » . Toujours selon les informations de L’Equipe, Neymar garde en tête le rassemblement de supporters au mois de mai dernier devant chez lui, un épisode qui aurait traumatisé le numéro 10 du PSG : « Il (Neymar ; NDLR) a le sentiment que le club ne protège pas assez ses joueurs de l’extérieur et se sent exposé comme il ne l’avait jamais été lorsqu’il évoluait à Barcelone«

LE DOSSIER CHAUD : GONÇALO RAMOS A SIGNÉ SON CONTRAT

L’arrivée du numéro 9 portugais ne fait désormais plus aucun doute. Après Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Cher Ndour, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Arnau Tenas et la très probable arrivée d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler sa neuvième signature du mercato. Une recrue de poids dans un secteur où Paris a besoin de renforts après le départ de Lionel Messi et celui potentiel de Kylian Mbappé. L’attaquant, déjà présent au Bourget selon Foot Mercato, était attendu cet après midi au siège social du club pour signer son contrat de 5 ans avec Paris. Selon l’Equipe, Gonçalo Ramos aurait passé sa visite médicale et signé son contrat dans la foulée. Le quotidien français donne également des détails sur l’opération : un prêt payant d’un an à hauteur de 20M€, avec une option d’achat obligatoire l’été prochain, pour un montant total de 65M€ avec des bonus pouvant monter jusqu’à 15M€.

TOTTENHAM REJETTE L’OFFRE DU BAYERN MUNICH POUR KANE

Après une rencontre à Londres la semaine dernière entre dirigeants du Bayern Munich et de Tottenham, les deux boards ne sont finalement pas parvenus à se mettre d’accord. Si l’offre bavaroise a été améliorée par rapport aux deux précédentes, celle-ci ne suffirait toujours pas au patron des Spurs afin de lâcher son attaquant star. Daniel Levy aurait repoussé une proposition du Bayern Munich qui était inférieure de 29,2 millions d’euros à ses attentes, selon The Athletic. C’est la troisième fois depuis le début de ce mercato estival que les dirigeants munichois voient leur offre repoussée par leurs homologues de Tottenham, ce qui pourrait signifier la fin de la piste. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Allemagne, le Bayern Munich a formulé sa dernière offre et pourrait ne pas aller plus loin. C’est en tous cas ce qu’affirme Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, qui souligne que cette offre était de plus de 100 millions d’euros bonus compris. À l’heure où Gonçalo Ramos est sur le point de s’engager pour cinq ans avec le Paris Saint-Germain, les espoirs parisiens pourraient bien renaître pour Harry Kane…

L’ARRIVÉE D’OUSMANE DEMBÉLÉ RETARDÉE

S’il avait pris son envol pour Paris ces derniers jours, les dirigeants du PSG souhaitaient compter sur Ousmane Dembélé pour la reprise de l’entraînement avec le groupe de Luis Enrique ce lundi 7 août. Cependant, Xavi a décidé de convoquer le Français pour l’entraînement ce dimanche, malgré la situation de son joueur, en instance de départ. Plus encore, les médias catalans avancent la possibilité de voir l’ancien du Stade Rennais dans le groupe du FC Barcelone pour le Trophée Gamper face à Tottenham, ce mardi au Camp Nou. Nos confrères d’RMC Sport affirment tout de même que le PSG « reste serein sur l’issue positive du dossier. » Le Paris Saint-Germain semble tenir une posture sereine légitimement. En effet, selon notre confrère bien informé, Mohamed Bouhafsi, « tout devrait se décanter dans les prochaines 48h » . Le club de la capitale et Ousmane Dembélé seraient dans l’attente du FC Barcelone qui « rechigne à envoyer les documents. » Le journaliste pour France Télévision et RTL affirme par ailleurs l’accord entre le PSG et le champion du monde 2018 et le contrat de cinq ans qui attend l’ailier Français de 26 ans.

