Alors que l’avenir de Neymar Jr au PSG est incertain depuis quelques heures, cette rumeur aurait pu être lancée par le FC Barcelone lui-même suite à l’épisode Ousmane Dembélé au PSG.

C’est la bombe de ce lundi soir. Selon les informations de L’Equipe, le numéro 10 du PSG, Neymar Jr, aurait signifié à Nasser al-Khelaïfi, son désir de quitter les Rouge & Bleu cet été. Et son premier choix serait un retour dans son ancien club du FC Barcelone. L’international brésilien aurait notamment été marqué par le rassemblement des supporters devant son domicile en mai dernier. Mais son contrat longue durée au PSG (juin 2027) et son salaire imposant peuvent être un frein économique pour de nombreuses formations, et notamment le club catalan.

Barcelone n’a pas les moyens financiers pour un retour de Neymar

Et selon les informations du journaliste de la COPE, Dani Gil, le FC Barcelone pourrait être derrière cette rumeur du retour de Neymar en Catalogne. En effet, les dirigeants barcelonais seraient toujours en colère suite au départ d’Ousmane Dembélé vers le PSG et tentent par tous les moyens de retarder l’officialisation du Français chez les Rouge & Bleu. Ainsi, les champions de France soupçonnent le FC Barcelone d’être derrière cette rumeur autour Neymar, comme une sorte de revanche personnelle. Toujours selon Dani Gil, le board parisien pense « que le conseil d’administration de Joan Laporta ne dispose pas d’une marge de manœuvre financière suffisante pour faire signer Neymar. » Pour rappel, la formation espagnole est toujours en proie à de gros problèmes financiers. Ils ont actuellement du mal à valider leur nouvelles recrues auprès de laLiga.