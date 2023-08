Si cette journée du 6 août n’a pas été la plus folle d’un point de vue mercato, quelques informations intéressantes sont tout de même à retenir. Découvrez ici tout ce qu’il ne fallait pas manquer sur Canal Supporters.

À la une : Le PSG va s’offrir un attaquant

Depuis le début du mercato, le PSG était à la recherche d’un attaquant de pointe. Plusieurs noms ont été associés au club de la capitale mais l’heureux élu se nomme Gonçalo Ramos. Le PSG et Benfica ont trouvé un accord pour le prêt avec obligation d’achat de l’international portugais (22 ans). Ce dernier doit prendre la direction de Paris dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat, qui fera officiellement de lui un joueur du Paris Saint-Germain.

Pour aller plus loin : Mercato : Le PSG a trouvé son attaquant avec Gonçalo Ramos

Le Barça freine le dossier Ousmane Dembélé

Depuis la semaine dernière, le PSG a fait savoir au FC Barcelone qu’il avait décidé de lever la clause libératoire d’Ousmane Dembélé. Le joueur était même à Paris depuis jeudi pour passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, avec le club de la capitale. Mais le FC Barcelone tarde à envoyer les documents pour officialiser ce transfert et aimerait même faire capoter l’affaire, en tentant de convaincre son joueur de rejoindre l’Arabie saoudite plutôt que le PSG.

Pour aller plus loin : Le FC Barcelone souhaiterait envoyer Dembélé en Arabie saoudite

Ousmane Dembélé de retour à Barcelone

Son transfert au PSG n’étant pas encore officiel, Ousmane Dembélé est encore un joueur du FC Barcelone pour plusieurs jours. Avec ce constat, il doit donc se plier aux exigences de son actuel employeur. Après trois jours de repos, les joueurs de Xavi étaient convoqués à l’entraînement ce dimanche après-midi (18h30). L’international français a reçu une invitation. Aujourd’hui, il a donc repris le chemin de Barcelone et du centre d’entraînement du champion d’Espagne. Il a même été acclamé lors de son passage devant les supporters catalans.

Pour aller plus loin : Ousmane Dembélé a bien fait son retour à Barcelone

Après Dembélé, un autre joueur du Barça ciblé par le PSG

Outre Ousmane Dembélé, le PSG s’intéresserait également à un autre joueur du FC Barcelone, Ansu Fati. Selon les informations de AS, les dirigeants parisiens seraient sur le point de faire une offre à la direction du club espagnol, dont le montant n’a pas été dévoilé. « Luis Enrique lui fait confiance comme il l’a montré lors de son passage à la tête de l’Espagne et, à l’inverse, Xavi ne le voit pas à Barcelone où, malgré le départ imminent de Dembélé, il est plus remplaçant que titulaire. »

Pour aller plus loin : Ansu Fati dans le viseur du PSG ?

Marco Verratti pourrait finalement rester au PSG

Après onze ans au PSG, Marco Verratti voit son avenir incertain. Le milieu de terrain serait dans le viseur de clubs saoudiens, dont Al-Hilal. Alors qu’il aurait donné son accord pour rejoindre l’équipe d’Arabie saoudite avec un contrat de trois ans à la clé, il pourrait finalement poursuivre l’aventure parisienne pour une douzième année. Même aucun joueur est intouchable, Nasser al-Khelaïfi souhaiterait conserver son numéro 6, qui a prolongé en fin d’année dernière jusqu’en juin 2026. Mais il ne fermera pas complètement la porte si une offre satisfaisante arrive sur la table. Alors qu’Al-Hilal aurait proposer 30 millions d’euros, les dirigeants parisiens en demanderait pas moins de 70 à 80 millions d’euros.

Pour aller plus loin : Nasser al-Khelaïfi souhaite conserver Verratti