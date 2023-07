Journée chargée en informations pour le PSG en ce vendredi 7 juillet. Voici le résumé des actualités du Paris Saint-Germain aujourd’hui. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Le PSG s’offre une quatrième recrue

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG a officialisé l’arrivée d’une nouvelle recrue. Lee Kang-In, qui a rejoint Paris ce samedi après-midi afin de finaliser son transfert au PSG, est officiellement un joueur des Rouge & Bleu. Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Il portera le numéro 19 chez les Rouge & Bleu. Il devrait être présent pour la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu au Campus PSG à Poissy lundi. L’ancien joueur de Majorque s’est dit ravi de signer au sein des Rouge & Bleu. « C’est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure.«

Le dossier chaud : Kylian Mbappé et ses nouvelles déclarations polémiques

Ce samedi, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur français de la saison 2022-2023 par France Football. Après avoir reçu cette distinction, il a donné une interview au magazine. Et dans ces dernières, il a de nouveau tenu des propos polémiques sur le PSG avec notamment des paroles sur les difficultés rencontrées par le PSG en Ligue des Champions et sur l’exposition moindre dont il jouit en terre parisienne. Des propos qui ne seraient pas bien passés chez certains de ses coéquipiers. Certains d’entre eux, dont deux nouvelles recrues, se seraient pleins auprès du président des Rouge & Bleu Nasser al-Khelaïfi. Ce dernier aurait également mal pris les nouvelles déclarations de son numéro 7.

Encore des bonnes nouvelles au sujet de Sergio Rico

Victime d’un grave accident avec un cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico était sortie du coma il y a quelques jours. Ce samedi ont a encore eu de bonnes nouvelles à propos du gardien numéro 2 du PSG. The Athletic et l’AFP, Sergio Rico a pu quitter l’hôpital de Séville pour se reposer au sein de sa résidence en terre andalouse. Depuis son accident, qui aurait pu lui coûter la vie à un demi centimètre près. Avec ses 20 jours dans le coma, il a perdu 20 kilos et 30% de sa masse musculaire. Mais le plus important est qu’il aille bien. entourage qui aurait, du reste, grandement apprécié l’attitude du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et plusieurs autres membres du club rouge et bleu étant restés en contact étroit avec celui-ci tout au long de ce tragique épisode.

Un nouvel entraîneur des gardiens arrive

Pour remplacer Gianluca Spinelli, qui va rejoindre l’Inter Milan après cinq ans au PSG, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur l’entraîneur des gardiens du FC Andorre, Borja Alvarez (31 ans). Ce dernier devrait bien être présent à la reprise de l’entraînement des Parisiens lundi dans le tout nouveau Campus PSG à Poissy.

