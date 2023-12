Sergio Rico a été victime d’un grave accident de cheval en mai dernier. Il se remet petit-à petit de ce drame. Le portier du PSG s’est confié sur sa période de convalescence.

Gardien du PSG depuis 2020 (14 matches), Sergio Rico a été victime d’un grave accident de cheval en mai dernier. Il est passé par une longue et difficile période. Aujourd’hui, le gardien de but espagnol poursuit sa convalescence depuis Séville. L’ancien de Majorque a retrouvé le Parc des Princes, le temps du match de Ligue des champions contre Newcastle, le 28 novembre dernier, recevant une très belle ovation de la part des supporters parisiens. Durant sa convalescence, il s’est confié à plusieurs médias. Pour DAZN, il a évoqué deux souvenirs de sa période de convalescence.

« Je ne me souviens que d’un seul rêve. Il y avait deux rues, j’allais dans une direction et je voyais mon père dans l’autre. Je l’ai appelé ‘papa, papa’, mais il ne m’a pas répondu. J’en ai parlé avec des amis psychologues et ils m’ont dit que ce n’était pas encore mon heure« , explique le gardien, encore sous contrat jusqu’en juin avec le PSG, dans un entretien qui sera diffusé dans son intégralité le 5 janvier prochain. Il a ensuite évoqué un appel en face time avec Sergio Ramos. « J’ai contacté Sergio par FaceTime et j’ai commencé à lui raconter que j’étais allé au supermarché ce matin et que j’avais rencontré ses parents. Sergio me suivait et pensait : ‘Qu’est-ce que ce type dit ?’ Alors, je lui ai dit : ‘Bon, peut-être pas, ne fais pas trop attention à moi’. Mais il ne m’a jamais dit : ‘Sergio, tu es à l’hôpital !’ »