Les Parisiennes à Louisville pour disputer la Women’s Cup

Après un début de préparation très compliqué avec trois défaites (face à Bordeaux, l’AS Roma et l’OL), les Féminines du PSG voudront trouver le chemin de la victoire avant la reprise du championnat fin août. Et depuis ce dimanche, les Parisiennes sont arrivées à Louisville (Kentucky) – aux États Unis – afin de disputer la Women’s Cup 2021.

Après une journée de lundi marquée par deux entraînements au Racing Louisville FC, deux autres séances collectives sont au programme ce mardi, dont une avec les enfants de la PSG Academy. Les Parisiennes se préparent notamment pour affronter le FC Bayern ce mercredi à 17h heure locale (23h en France). Les championnes de France disputeront ensuite la petite finale ou la finale le samedi 21 août face au RC Louisville ou le Chicago Red Star. Après ce tournoi, les Parisiennes effectueront leur retour à Paris ce dimanche afin de se préparer pour la 1ère journée de D1 Arkema face au FC Fleury, le 29 août prochain.

Le Manager Général de la section féminine – Ulrich Ramé – s’est exprimé sur ce tournoi via le site officiel du club. “Nous sommes très heureux de pouvoir finir notre préparation avec ce stage aux Etats-Unis et notre participation à The Women’s Cup. Ce tournoi nous opposera à des équipes expérimentées et talentueuses. Cette adversité nous permettra de parfaire notre préparation avant l’entame du championnat. Nous profiterons de ce séjour pour aller à la rencontre de nos supporters et faire vivre au groupe des activités extra sportives qui seront bénéfiques au cours de la saison.”

Le programme des Féminines du PSG à Louisville