Gueye de retour face à Brest (LP)

Le PSG a réalisé un retour réussi en Ligue 1 avec deux victoires en autant de rencontres. Lors de ces deux succès contre Troyes (2-1) et Strasbourg (4-2), Mauricio Pochettino a dû se passer de plus d’une dizaine de joueurs dont Messi, Neymar, Di Maria, Verratti, Sergio Ramos ou encore Sergio Ramos. Ce qui montre la portée des performances du Paris Saint-Germain et selon toute vraisemblance, cela devrait se poursuivre.

Selon les informations du journal Le Parisien, Idridssa Gueye “s’est entraîné normalement mardi au camp des Loges. Sauf contretemps, il devrait faire le déplacement dans le Finistère pour la 3e journée de Ligue 1.” Une bonne nouvelle pour le coach argentin qui lui “offre une alternative” pour aligner un onze davantage compétitif, “le staff jugera dans les prochains jours s’il est apte ou non à démarrer le match au stade Francis-Le Blé” précise le quotidien local. En revanche “pour les autres retours éventuels, l’entraîneur parisien se laisse un temps de réflexion. Neymar, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Verratti et Donnarumma ont repris depuis deux semaines” tout comme pour Leo Messi. Sergio Ramos, Colin Dagba et Juan Bernat ne devraient pas retrouver les terrains avant le retour de la trêve internationale. Pour voir le PSG et sa “dream team” au complet, il va falloir encore être patient…