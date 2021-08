Féminines – Le PSG s’incline face à l’AS Roma (1-2)

Pour leur premier match de l’AMOS Women’s French Cup, les Féminines du PSG affrontaient l’AS Roma ce mercredi soir au Stadium de Toulouse. Après une lourde défaite face aux Girondins de Bordeaux (0-3) pour leur premier match de préparation, les Parisiennes voulaient obtenir une première victoire dans cette pré-saison. Pour cette rencontre, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Didier Ollé-Nicolle – avait composé son onze de départ avec de nombreuses cadres (Dudek, Däbritz, Geyoro, Baltimore, Diani et Katoto).

Dès le début de la rencontre, les Parisiennes ont concédé l’ouverture du score (0-1, 2e) suite à une réalisation de Manuela Giugliano. Mais quelques minutes plus tard, la défenseure du PSG, Paulina Dudek, a parfaitement repris un corner de Sara Däbritz pour égaliser (1-1, 4e). Les deux formations ont regagné les vestiaires sur ce score de parité. En seconde période, Paulina Dudek était proche du doublé mais sa tête a touché la transversale (65e). Trois minutes plus tard, les Romaines ont repris l’avantage par l’intermédiaire d’Annamaria Serturini (1-2, 68e). Un score qui n’a pas évolué jusqu’à la fin de la rencontre. Pour leur deuxième match de préparation, les Féminines du PSG s’inclinent et affronteront l’OL ou le Bayern Munich dans deux jours (21h). Une petite finale qui aura lieu le vendredi 6 août à 18 heures.

XI PSG : Picaud – Le Guilly, Dudek, De Almeida (Cascarino, 46e), Karchaoui – Hamraoui (Diallo, 61e), Dabritz, Geyoro – Baltimore, Diani, Katoto.