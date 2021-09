Ce dimanche en début d’après-midi, les Féminines du PSG affrontaient le Paris FC dans le derby francilien à l’occasion de la 4e journée de D1 Arkema. Victorieuses de leurs trois premiers matches, les deux équipes voulaient suivre le rythme de l’OL en tête du championnat.

Après un début de match dominé par le Paris FC avec notamment une frappe sur le poteau (10e), les Féminines du PSG ont commencé à prendre le contrôle de la rencontre et ont ouvert le score par Marie-Antoinette Katoto (1-0, 18e). L’attaquante parisienne a inscrit un doublé quelques minutes plus tard (2-0, 26e) sur une passe de Sakina Karchaoui. Juste avant la pause, Kadidiatou Diani a marqué le troisième but des Rouge & Bleu (3-0, 44e). En seconde période, Sara Däbritz a alourdi la marque sur penalty (4-0, 59e). Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont poussé pour marquer le cinquième but avec une multitude d’occasions, mais en vain. Les Féminines du PSG s’imposent sur le large score de 4 à 0 (2e, 12 pts, + 12) et restent au contact de l’OL (1er, 12 pts, +19).

XI PSG : Labbé – Lawrence, Dudek, Ilestedt, Karchaoui (Cascarino, 67e) – Geyoro (Khelifi, 57e), Däbritz (Diallo, 67e), Hamraoui – Diani (Bachmann, 74e), Katoto (Huitema, 57e), Baltimore