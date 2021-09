Après une trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvent la compétition ce dimanche (12h45) avec un derby face au Paris FC, à l’occasion de la 4e journée de D1 Arkema. À l’instar de l’équipe masculine, les Parisiennes réalisent un sans-faute en championnat avec 3 victoires. Et à deux jours de cette rencontre, la latérale du PSG, Ashley Lawrence, a été questionnée sur ce choc face au PFC, dans un entretien au site officiel du club. Elle a également apporté son regard sur l’arrivée du nouveau coach cet été.

Le derby face au Paris FC

Lawrence : « On a très bien débuté avec trois victoires sans encaisser de buts. On sait que le derby est toujours un match compliqué. Elles ont aussi trois victoires et nous devrons rester solides défensivement, mais surtout être efficaces lorsqu’on se créera des occasions. Il faudra être présentes pendant 90 minutes. Ce sera un match serré mais on va aller là-bas pour imposer notre jeu et ramener les 3 points »

Son regard sur le nouveau coach, Didier Ollé-Nicolle

Lawrence : « L’arrivée du coach permet de vivre une nouvelle aventure. Nous avons un staff très ambitieux. Le message est de rester concentré chaque jour, de faire le bon travail tout en prenant du plaisir sur le terrain, et c’est ça qui va faire la différence. Toutes les filles ont compris la philosophie du coach, et je pense qu’avec cette mentalité on peut aller loin. »

Le retour des supporters dans les stades

Lawrence : « Les supporters apportent un gros plus pour nous. Je trouve qu’on a les meilleurs supporters. Ça fait la différence. À domicile comme à l’extérieur on a la chance d’avoir leur soutien. J’espère qu’ils répondront présents aussi en Champions League. »