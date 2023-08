Les positions entre le PSG et Francfort s’éloignent pour Kolo Muani

S’il devrait être le feuilleton dans cette fin de mercato du côté du PSG, le dossier Randal Kolo Muani connaît d’importants rebondissements aujourd’hui. En effet, après avoir refusé la dernière offre du Paris Saint-Germain, l’Eintracht Francfort pourrait bien garder son attaquant dans ses rangs pour la saison prochaine.

Les dernières informations, qui datent de ce mardi, font échos d’un refus de l’Eintracht Francfort de la dernière offre du PSG pour Randal Kolo Muani. En effet, les 80 millions d’euros puis les 65 millions + Hugo Ekitike ne seraient visiblement pas suffisants pour les dirigeants allemands afin de libérer leur attaquant. C’est en ce sens que nos confrères d’RMC Sport affirment que « les positions se sont éloignées entre le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort dans les négociations pour Randal Kolo Muani« . Les attentes du club de Bundesliga sont bien supérieures à ce que le PSG offre actuellement, tant la somme de 100 millions d’euros est espérées. Pour ses prochaines offres, le club de la capitale souhaite inclure Hugo Ekitike dans l’opération afin de faire baisser l’indemnité de transfert de Kolo Muani. Cependant, l’ancien du Stade de Reims aurait déjà refusé deux offres de l’Eintracht Francfort, et n’aurait toujours pas d’accord avec le club de Bundesliga. Fabrice Hawkins affirme : « À l’heure actuelle le PSG et Francfort sont très loin d’un accord« .

En allant dans le même sens, Foot Mercato affirme que « Randal Kolo Muani ne sera pas joueur du PSG. Pas cet été du moins« . En effet, face aux 90 millions d’euros (+10 bonus) réclamés par l’Eintracht Francfort, les dirigeants parisiens ne seraient pas prêt à envoyer une telle somme pour ce dossier. Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain « a donc refusé de surenchérir et ne tentera plus de recruter l’ancien du FC Nantes cet été, à moins que l’Eintracht Francfort ne revoit son prix« , toujours selon Foot Mercato.