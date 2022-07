Après quelques jours marqués par des séances d’entraînement, des activités promotionnelles et des opérations marketing, dans le cadre de la tournée estivale au Japon, le PSG s’apprête à disputer son deuxième match amical de leur périple nippon. Victorieux de Kawasaki Frontale (2-1) ce mercredi, les Rouge & Bleu vont affronter le Urawa Red Diamonds ce samedi au Saitama Stadium 2002 (12h00 sur beIN SPORTS 2).

Des changements dans le Onze

Pour ce deuxième match amical du Japan Tour 2022, Christophe Galtier devrait de nouveau aligner un 3-4-1-2, comme lors des deux rencontres précédentes. Selon Le Parisien, Keylor Navas pourrait débuter dans les buts avec une défense complètement remaniée composée de Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi pourrait de nouveau être titulaire sur le côté droit et tandis que Juan Bernat pourrait débuter la rencontre. Au milieu de terrain, Marco Verratti serait titulaire pour la première fois de la pré-saison suite à une douleur au pied avec Gana Gueye. Enfin, le trio offensif Neymar-Mbappé et Kalimuendo est attendu. Après une rentrée convaincante lors du match précédent avec un but inscrit, le titi parisien devrait être récompensé de ses efforts par une titularisation.

Le XI probable du PSG face au Urawa Red Diamonds : Navas – Kehrer, Kimpembe, Diallo – Hakimi, Verratti, Gueye, Bernat – Neymar – Mbappé, Kalimuendo