Plus d’un mois après l’ouverture du mercato estival, le PSG chercher encore à se séparer de plusieurs indésirables. En ce sens, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Rafinha, Julian Draxler et Mauro Icardi sont invités à quitter le club cette saison. Annoncé sur le départ après son retour de prêt du Sporting CP, l’avenir de Pablo Sarabia pourrait finalement s’écrire dans la capitale française, et ce malgré un intérêt de l’Atlético de Madrid.

Sarabia veut se montrer décisif avec le PSG

Comme annoncé par AS au début du mois de juillet, l’international espagnol (22 sélections, 9 buts) est désormais jugé comme « intransférable. » Le board du PSG voudrait notamment en faire un modèle en rapport avec la nouvelle ère souhaitée par la direction. Encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024, le joueur de 30 ans voulait rentrer à Paris après une très belle saison chez les Leões (21 buts et 9 passes décisives en 45 matches), comme il l’a indiqué dans un entretien à l’AFP et rapporté par Le Parisien : « Il était clair pour moi que je voulais rentrer à la maison et je suis très content d’être ici, d’avoir fait mon travail et de pouvoir continuer à progresser. Je pense que je peux apporter des choses, du travail, de l’enthousiasme, des buts, des passes décisives. Tout le monde sera nécessaire, donc je serai prêt pour cela (…) J’ai continué à beaucoup progresser en tant que joueur et en ce moment je sens que je suis dans la meilleure période de ma carrière, avec beaucoup de confiance. La saison dernière, j’ai atteint mon objectif qui était de me sentir bien, de continuer à grandir. »

Dans cet entretien, Pablo Sarabia a rappelé l’importance d’un collectif fort afin de répondre aux objectifs du club : « Il faut construire un bon groupe, laisser de côté les individualités car le plus important c’est le collectif. On le voit chaque année, les équipes qui sont les plus soudées, qui font plus de choses ensemble, qui sont préparées à affronter les mauvais moments d’une saison, sont celles qui finissent par gagner des titres. »