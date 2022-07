Arrivé au Paris Saint-Germain en 2005, Presnel Kimpembe porte le maillot Rouge & Bleu depuis ses 10 ans. A l’aube de sa 18e saison avec son club formateur, le défenseur central est aujourd’hui pointé du doigt, et sa place est remise en question au sein d’un des projets les plus ambitieux d’Europe. Si la possibilité de voir l’international français quitter le PSG prend de l’épaisseur au cours de ce mercato estival 2022 pour la première fois de sa carrière, celle de le voir passer un cap dans sa carrière au moment où son club prend un tournant dans son histoire (récente) est tout aussi envisageable, si ce n’est plus.

Presnel Kimpembe intègre le groupe professionnel du Paris Saint-Germain en 2014. Sa sortie la plus remarquée, et qui aujourd’hui encore demeure une ligne importante de son CV, est le huitième de finale de Ligue des Champions aller face au FC Barcelone (victoire 4-0) de la saison 2016-2017. Ce soir-là, le monde découvre le joueur qu’est Presnel Kimpembe. Au fil des saisons, le titi parisien fait ses armes aux côtés de défenseurs comme David Luiz et plus longuement, Thiago Silva. Si depuis il n’a évolué que dans une défense à quatre, aujourd’hui le numéro 3 parisien découvre le système à trois défenseurs. En club ou en sélection nationale avec les Bleus, le natif de Beaumont-sur-Oise (95) se fait ses repères dans ce nouveau système, où il peut s’avérer être une pièce maîtresse, et même se rendre indispensable à un collectif.

Le PSG et Kimpembe, un virage à prendre ensemble

La nouvelle direction sportive et le nouveau cap pris par le PSG pourraient être en totale corrélation avec un renouveau du côté de Presnel Kimpembe. Sur le plan sportif, le Paris Saint-Germain, sous les ordres de Christophe Galtier, pourrait sur le temps, évoluer dans un système à trois défenseurs. Ce schéma tactique qui se dessine pourrait faire du champion du monde 2018 un joueur important de l’effectif parisien. Un des seuls gauchers de la liste des défenseurs centraux que compte le club de la capitale (avec Abdou Diallo), l’axe gauche d’une défense à trois pourrait lui être promis. L’idée n’est pas de lui ôter toute concurrence, mais plutôt de transmettre toute la confiance et la responsabilité à un joueur qui a besoin de se sentir important et désiré dans ce nouveau chapitre du Paris Saint-Germain, comme il l’a laissé entendre avec ses déclarations en conférence de presse en juin dernier avec l’Equipe de France. De plus, évoluer avec une défense à trois, dans une saison coupée par la Coupe du Monde 2022 au Qatar, nécessitera un effectif garni par des éléments fiables, en ce sens, se séparer d’un titulaire comme l’est Presnel Kimpembe pourrait causer du tort au club de la capitale au moment où les matchs commenceront à s’enchainer, plus qu’à l’habitude.

Ce virage que pourrait prendre le PSG en pérennisant cette défense à trois irait également dans le sens de Kimpembe et le libérerait d’un poids : son association avec Marquinhos. Cette dernière a souvent été pointée du doigt. Obstruée par l’installation d’une ligne de trois défenseurs centraux, celle-ci pourrait disparaître, et permettre à Presnel Kimpembe de pouvoir exprimer la plénitude de son talent en étant accompagné de Marquinhos, mais également d’un troisième élément, à l’image d’un Sergio Ramos qui pourrait retrouver un certain niveau de jeu et (surtout) de régularité. Pour les plus nostalgiques, ce troisième élément aurait pu être Thiago Silva, qui s’épanouit aujourd’hui dans une défense à trois du côté de Chelsea, piste la plus insistante en ce qui concerne l’avenir de « Presko » en cas de départ, selon les derniers échos.

En équipe de France, Presnel Kimpembe s’adapte également à ce système à trois défenseurs. Et il le fait plutôt bien. En effet, en plus de la confiance gagnée grâce au brassard portée avec les Bleus, le niveau de jeu affiché par le titi parisien lors de ce rassemblement de juin 2022 est à souligner, et le retrouver ainsi en Rouge & Bleu serait plus que bénéfique pour le PSG. Doté d’un fort caractère, il pourrait se mettre du plomb dans la tête afin d’afficher un certain niveau de jeu pour retrouver le groupe de Didier Deschamps dans les meilleures conditions en novembre prochain. Un objectif en ligne de mire qui pourrait servir au Paris Saint-Germain.

Presnel Kimpembe, un joueur et “l’âme du club”

Souvent raillé, l’aspect identitaire n’est pas à négliger. En effet, comme indiqué précédemment, Presnel Kimpembe entame sa 18e saison au Paris Saint-Germain. Il connaît mieux que quiconque dans le vestiaire, ce qu’est le PSG et ses enjeux. Il est réellement et profondément animé par l’envie de connaître les plus grands succès possibles avec son club formateur.

Le professionnalisme, la régularité et la fiabilité du joueur sont à souligner également. Pour imager cela, on peut s’arrêter sur son nombre de matchs joués sur les cinq dernières saisons :

17/18 : 38 matchs TTC

18/19 : 35 matchs TCC

19/20 : 28 matchs TCC

20/21 : 40 matchs TCC

21/22 : 41 matchs TCC

L’avis de la rédaction CS

L’équipe Canal Supporters est plutôt unanime. Pour des raisons différentes, l’envie de voir Kimpembe poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain semble être le meilleur scénario pour les journalistes de notre rédaction. Il est, par exemple, évoqué l’idée peu compréhensible de céder le titi parisien pour un montant inférieur à celui que le PSG déboursera pour s’attacher les services de l’éventuelle recrue que serait Milan Skriniar. Sa fiabilité et son identité ont également été soulignées. Cependant, l’idée de réfléchir selon le montant que pourrait en tirer les dirigeants Rouge & Bleu existent également au sein de notre équipe. N’hésitez pas à participer au débat dans l’espace commentaire, ou sur nos différents réseaux sociaux.

Temps de jeu de Presnel Kimpembe en 2021-2022*

Ligue 1 : 30 matchs / 1 but / 2 579 minutes disputées

Ligue des Champions : 7 matchs / 630 minutes disputées

Coupe de France : 3 matchs / 1 but / 1 passe décisive / 255 minutes disputées

Trophée des Champions : 1 match / 81 minutes disputées

Au total : 41 matchs / 2 buts / 1 passe décisive / 3 545 minutes disputées.

Source : Transfermarkt*