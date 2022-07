Le PSG s’impose face à Kawasaki Frontale (2-1)

Après plusieurs jours au Japon, le PSG disputait sa première rencontre sur place et va rencontre le Kawasaki Frontale (12h30 sur sur la chaîne Twitch du PSG et sur BeIn Sports 2). Et pour sa deuxième sur le banc parisien, Christophe Galtier avait décidé d’aligner pour la première fois Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Kylian Mbappé. Absent face à Quevilly-Rouen, Neymar était aligné ce midi.

Ainsi, le coach français avait décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les buts. En défense, Marquinhos, Sergio Ramos et Kimpembe étaient associés. L’entrejeu était occupé par Idrissa Gueye et Vitinha. Achraf Hakimi évoluait dans un rôle de piston droit, tandis que Nuno Mendes jouait dans le couloir gauche. De son côté, Leo Messi était accompagné par Neymar et Leo Messi en attaque.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné au Japan National Stadium. Bon match à tous !!!

2′ Gros pressing des joueurs de Kawasaki qui empêchent les Parisiens de ressortir

3′ Première offensive du PSG menée par Messi, qui trouve Neymar. Mais le Brésilien manque sa passe ensuite

6′ Perte de balle de Vitinha qui assure mal sa passe en retrait. Kimpembe stoppe finalement l’offensive d’un bon tacle glissé

10′ Première frappe cadrée du PSG par Neymar. Le portier de Kawasaki repousse des deux poings

14′ Nouvelle offensive du PSG. Sur une récupération haute, Neymar tergiverse devant le but mais finit par trouver Messi. L’Argentin décale Hakimi sur le côté droit, mais la frappe du Marocain est détournée en corner, qui ne donne rien

17′ Kawasaki proche de l’ouverture du score. Profitant des largesses défensives du PSG, Marcinho se présente devant Donnarumma mais le Brésilien manque son tir

18′ Dans la foulée, Neymar trouve Mbappé dans l’axe, mais le numéro 7 bute sur le gardien de Kawasaki

19′ Donnarumma détourne une frappe en corner

22′ Bon retour de Vitinha qui stoppe une attaque de Kawasaki

23′ Le côté droit Hakimi-Ramos montre certaines lacunes défensives

27′ Double occasion pour le PSG !!!! Après un belle échange avec Hakimi, Mbappé élimine son adversaire et arme sa frappe, mais le portier de Kawasaki détourne. Le ballon revient sur le Français qui ne cadre pas sa deuxième tentative

31′ Encore une occasion pour le PSG, Messi voit sa frappe être sauvée sur la ligne

32′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (1-0) !!! Cette fois-ci, Messi trouve la faille, avec réussite, sur une passe de Hakimi

35′ Excellent arrêt de Donnarumma

36′ Sur un centre vicieux de Mbappé, Ramos n’arrive pas à redresser sa tête au second poteau

43′ Sur une contre-attaque menée par Neymar, le Brésilien décale Messi sur le côté droit, mais La Pulga prend trop de temps à se décider et bute sur la défense de Kawasaki

45’+1 Le PSG mène à la pause sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Leo Messi

46′ La seconde période débute. Kalimuendo, Bernat, Diallo, Sarabia et Dina Ebimbe remplacent Hakimi, Kimpembe, Nuno Mendes, Neymar et Mbappé

48′ Grosse occasion pour Kawasaki. Seul dans la surface, l’attaquant du club japonais tire au-dessus

51′ Sur coup franc, Messi trouve le mur de Kawasaki

53′ Donnarumma détourne une belle frappe lointaine en corner

56′ Très bon travail de Kalimuendo sur le côté gauche. Le Titi trouve Sarabia sur un excellent centre, mais l’Espagnol se manque dans sa reprise

58′ BUTTTTTTT DU PSG (2-0). Excellente action collective des Rouge & Bleu. Après une relance de Donnarumma et une remontée de balle de Dina Ebimbe, Messi joue un une-deux avec Bernat sur le côté gauche. Le latéral trouve ensuite Kalimuendo au centre et pousse le ballon au fond des buts.

60′ Plusieurs changements au PSG : Rico, Icardi, Danilo, Zaïre Emery et Kehrer remplacent Donnarumma, Messi, Marquinhos, Vitinha et Ramos.

65′ À noter que Bernat porte le brassard de capitaine. L’Espagnol nous a gratifié d’une belle virgule petit pont.

67′ Icardi bute sur le gardien de Kawasaki

74′ Nouvelle frappe d’Icardi, mais son piquée ne trompe pas le portier de Kawasaki

83′ Erreur de Bernat dans la surface. Mais Kawasaki n’en profite pas

84′ But de Kawasaki (2-1). Après une mauvaise relance de la défense sur un corner, Kawasaki réduit la marque

86′ Belle intervention de Kehrer dans la surface

90′ Trois minutes de temps additionnel

90’+3 Pour son deuxième match de préparation, le PSG s’impose contre le Kawasaki Frontale (2-1). Messi et Kalimuendo sont les buteurs parisiens. Le prochain match aura lieu samedi face à Urawa Red Diamonds