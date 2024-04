Les premiers indices sur le onze du PSG contre Le Havre

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG affronte Le Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait encore faire du turn-over.

Vainqueur contre le FC Lorient mercredi soir (1-4), le PSG aurait pu être champion de France après ce succès. Mais il fallait que Monaco ne gagne pas contre Lille, ce que les Monégasques n’ont fait, eux qui se sont imposés grâce à un but de Youssouf Fofana. Demain soir, face au Havre au Parc des Princes, les Parisiens pourront une nouvelle fois devenir officiellement champions de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait à nouveau apporter quelques modifications par rapport à son onze de départ contre Lorient.

Marquinhos, Vitinha et Zaïre-Emery de retour dans le XI ?

Dans les buts, le Parisien indique que le coach du PSG pourrait faire souffler Gianluigi Donnarumma, comme il l’a fait avant les matches aller contre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Dans ce cas-là, Keylor Navas garderait les buts demain soir. Pour la défense, après avoir été laissé au repos mercredi, Marquinhos devrait retrouver sa place en défense centrale au côté de Danilo Pereira. Achraf Hakimi pourrait être titulaire dans le couloir droit et Lucas Beraldo dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Vitinha devraient aussi faire leur retour, alors que la dernière place dans l’entrejeu se jouerait entre Manuel Ugarte et Carlos Soler. Le trio d’attaque devrait aussi être totalement changé avec Randal Kolo Muani, Marco Asensio en faux 9, et Bradley Barcola.