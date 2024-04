Les premiers pas de Sergio Rico au Campus PSG

Un an après son grave accident, Sergio Rico retrouve les sensations d’un footballeur professionnel. Le gardien de but espagnol a fait ses premiers pas au Campus PSG et devrait rapidement reprendre l’entraînement de manière personnalisée.

Aux dernières nouvelles, Sergio Rico a entamé une course sur le chemin du retour vers l’entraînement, la compétition, et le quotidien d’un footballeur professionnel. Ainsi, le gardien de but espagnol, au début de cette semaine, a passé des examens médicaux obligatoires au préalable de sa reprise avec le club. Ces derniers semblent s’être bien passés tant le portier du PSG a fait ses premiers pas ce jeudi dans le nouveau centre d’entraînement Rouge & Bleu. En effet, sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a communiqué sur le sujet : « Sergio Rico effectue des tests athlétiques au Campus PSG afin d’évaluer son état de forme et programmer par la suite un entraînement adapté« .

Image : psg.fr

Entre les bons résultats sportifs du moment au Paris Saint-Germain, les bonnes nouvelles autour de l’état de santé de Sergio Rico font office de cerise sur le gâteau. Par le biais d’exercices en salle, l’Espagnol sera donc analysé par la cellule médicale du PSG en collaboration avec le staff de Luis Enrique, afin que ses séances d’entraînement soient le plus personnalisées possible.