Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Ancien Lyonnais, Memphis Depay estime qu’à son époque, l’OL aurait pu mieux concurrencer le PSG.

Le PSG domine la Ligue 1 depuis de nombreuses années. Depuis l’arrivée de QSI à sa tête en 2011, le club de la capitale a laissé échapper le titre de champion de France qu’à trois reprises, en 2012 (Montpellier), 2017 (Monaco) et Lille (2022). Lyon aurait pu prétendre à être l’un de ces trois clubs. Mais les Lyonnais n’ont jamais réussi à prendre le dessus sur les Parisiens. Ils ont même été battus en finale de la Coupe de la Ligue à deux reprises par le PSG (2014 et 2020). Lyonnais de 2017 à 2021, Memphis Depay a des regrets sur son passage lyonnais et sur le fait de ne pas avoir pu concurrencer plus durement le PSG.

« Affronter le PSG est toujours une bonne chose »

« Affronter le PSG est toujours une bonne chose parce que nous savons que c’est une équipe très forte. C’est dommage parce que, à cette période, nous avons eu quelques opportunités à Lyon. Je pensais que nous étions capables de remporter un titre en finale de la Coupe de la Ligue, nous avons aussi joué une demi-finale de Ligue des champions. J’ai toujours eu le sentiment que nous étions-là, mais nous ne pouvions pas franchir l’étape nécessaire pour gagner des titres, lance l’international néerlandais dans une interview accordée à Prime Video. J’ai toujours été honnête avec le président, Juninho, l’entraîneur et je leur ai dit que si nous voulions atteindre peut-être 5% peut-être 10% de plus pour gagner quelque chose. Vous avez besoin d’en prendre conscience, de le répercuter au sein du club et dans les projets futurs. Sinon, on peut juste atteindre une finale ou rivaliser pour le titre de temps en temps, mais pas gagner des trophées. Mais comme à l’époque, c’est ce que cherche un club comme Lyon. »