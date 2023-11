Après une semaine de sélection internationale pour les Féminines, retour sur les résultats des dix-sept joueuses convoquées pendant la trêve.

France

Commençons avec l’Équipe de France de Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Jade Le Guilly, Grace Geyoro et Sandy Baltimore, qui jouait la Norvège dans une double confrontation comptant pour la phase de groupe de l’UEFA Women’s Nations League. Les Bleues se sont imposées lors de la première manche (1-2) sur les terres norvégiennes. Si Picaud, De Almeida, Karchaoui et Geyoro ont joué l’intégralité des deux rencontres, Sandy Baltimore est entrée en jeu en toute fin de match (92e). La deuxième rencontre a été plus difficile pour les joueuses d’Hervé Renard, qui doivent se contenter d’un match à domicile (0-0). Cette fois, Sandy Baltimore était titulaire, jusqu’à la 70e minute. Les Françaises en tirent un très bon compte-rendu, avec une première place au classement du groupe 2 avec 10 points, devant l’Autriche, le Portugal et donc la Norvège, respectivement 7, 3 et 2 points.

France U23

Pour les cadettes Océane Toussaint, Thiniba Samoura et Laurina Fazer des U23 de l’Équipe de France, la tache était plus délicate. Pour la première rencontre en dans le Val d’Oise face aux Pays-Bas, les jeunes Françaises ont limité la casse avec un match nul (1-1), alors que les trois parisiennes étaient sur le terrain. Résultat encore plus décevant lors de la seconde manche, avec une défaite (2-0) contre la Suède à l’extérieur. Capitaine, Laurina Fazer a joué toute la rencontre.

Pays-Bas

Autre ambiance du côté des Pays-Bas de Jackie Groenen et Lieke Martens qui restent sur un sans faute. Dans la course à la qualification pour Nations League, les Hollandaises se sont imposées à deux reprise dans la double confrontation contre l’Écosse. Avec une première manche remportée haut la main (4-0) à domicile, le second succès en est aussi satisfaisant (0-1). Les deux joueuses reviennent à Paris avec la tête à la première place du groupe 1.

Danemark

Le Danemark d’Amalie Vangsgaard a lui aussi brillé cette semaine. Aussi en course pour la qualification en Nations League, la Parisienne a joué lors des deux rencontres remportées face à l’Islande (1-0) et aux Pays de Galles (2-1). La Danoise s’est particulièrement faite remarquer lors de cette trêve, en inscrivant le but de la victoire face à l’Islande et en ouvrant le score dans la seconde rencontre. Deux victoires importantes qui permettent de conserver la première place du groupe 3, devant l’Autriche.

Suisse

Encore en Nation League, la Suisse de Viola Calligaris et Ramona Bachmann voit rouge. Les deux Parisiennes se sont inclinées lors des deux rencontres. Une première fois 1-0 face à la Suède, puis 7-0 à Zurich contre l’Espagne. Viola Calligaris a vécu la débâcle pendant 60 minutes face à la Roja, alors que Ramona Bachmann a participé à l’intégralité de la rencontre. Les Suisses restent donc 4e du groupe 4 avec 4 défaites en 4 rencontres.

Pologne

Terminons le tour des qualifications pour la Nations League avec la Pologne de Katarzyna Kiedrzynek. Avec une double confrontation contre la Serbie au menu, la Parisienne a participé à l’intégralité des deux rencontres. Au final, la gardienne rentre à Paris avec une victoire (2-1), puis un match nul (1-1) pour prendre la première place du groupe.

Australie

Place maintenant aux qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec l’Australie de Clare Hunt. Dans la poule A de la zone d’Asie, la sélection de la Parisienne a triomphé à trois reprises, face à l’Iran (2-0), les Philippines (8-0) et aux Taipei Chinois (3-0). Clare Hunt a joué les deux dernières rencontres en intégralité. Un 3/3 qui qualifie les joueuses de Tony Gustavsson pour le tour suivant. Tour au cours duquel elles affronteront l’un des vainqueurs des deux autres groupes ou le meilleur deuxième lors d’une confrontation aller-retour.

Nigéria

Si la compétition y ressemblait, les résultats ne sont pas les mêmes pour le Nigéria de Nicole Payne. Dans une double confrontation avec l’Éthiopie, les Nigériennes ont gagné qu’un petit point lors du match nul (1-1) de la première manche. Il a fallu un match retour au MKO Abiola National Stadium d’Abuja pour que Nicole Payne et ses coéquipières écrasent leur adversaire (4-0). Les joueuses de Randy Waldrum se sont donc qualifiées pour le tour suivant, lors duquel elles affronteront le Cameroun.