Les résultats des adversaires du PSG en Ligue des Champions

Ce week-end de reprise après la trêve internationale résonnait aussi comme préparation à la journée de Ligue de Champions de cette semaine. Retour sur les résultats de l’AC Milan, Dortmund et Newcastle, concurrents en phase de groupes de Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions cette semaine. Après un large succès face à Dortmund lors de la première journée, et la débâcle contre Newcastle avant la trêve internationale, les Parisiens reçoivent l’AC Milan, ce mercredi, au Parc des Princes. Si la victoire semble indispensable pour chiper la première place du groupe, la préparation à cette journée de compétition européenne s’est montrée délicate pour les Italiens. Mais alors, qu’en est-il des résultats de championnat du côté de Newcastle et de Dortmund ?

Dortmund assure

Le Borussia Dortmund jouait la 8e journée de Bundesliga. Logé à la quatrième place du classement au coup d’envoi, le BVB recevait le Werder Brême vendredi dernier, club voisin de la zone de relégation. Face au Mur Jaune du Signal Iduna Park, les hommes d’Edin Terzić ont pu profiter d’une rotation, afin de respirer avant le rendez-vous de mercredi. Seuls cinq joueurs titulaires face au PSG étaient sur la pelouse au début du week-end. Si les Jaune et Noir n’ont pas brillé, les trois points ont été récupéré sur la plus petite des marges (1-0). Dortmund reste 4e de Bundesliga à la fin de cette journée.

Newcastle déroule

Du côté de Newcastle, la préparation à la Ligue des Champions n’est pas prise à la légère. Après un début de saison en dessous, avec 3 défaites sur les 5 premiers matchs de la saison, les Anglais n’ont plus le choix. Pour la 9e journée de Premier League, les Magpies recevaient Crystal Palace au St James’ Park. Et pas question de faire tourner pour Eddie Howe qui titularise 8 joueurs qui étaient sur la pelouse face au PSG. Avec les retours des blessés, les Anglais se sont présentés avec une équipe taillée Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est largement réussie. Newcastle a écrasé Palace 4-0, avec un but dès la 4e minute. Les Anglais sont prêts à se battre pour garder la première place du groupe du Ligue des Champions avant la rencontre décisive contre Dortmund, mercredi 25 octobre.