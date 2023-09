Les supporters de Francfort se payent Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani est devenu un joueur du PSG dans les dernières heures du mercato estival. Un départ que les supporters de l’Eintracht Francfort ne digèrent apparemment que très difficilement.

La cerise sur le gâteau pour le mercato rouge et bleu. Minuit passé ce samedi, le PSG a officialisé la venue de Randal Kolo Muani et ce, après de véritables montagnes russes pour le principal intéressé, ainsi que pour les supporters parisiens. Mais, in fine, un chèque estimé à 90 millions d’euros, bonus compris, aura entériné ce feuilleton au long cours. Une arrivée rendue possible grâce à la volonté sans faille du principal intéressé. Celui-ci avait, en effet, apparemment menacé de ne plus accepter de porter la tunique allemande si son transfert en terre parisienne ne se faisait finalement pas.

Les supporters de Francfort remontés contre Kolo Muani

Quelques heures avant, Randal Kolo Muani avait également fait grève lors de l’entraînement des siens afin de forcer son départ. Autant d’éléments qui n’ont pas vraiment plu aux supporters de Francfort, comme on peut s’en douter. D’ailleurs, ces derniers ont tenu à délivrer un message à l’international tricolore par le biais d’une banderole déployée ce jour à l’occasion de la réception de Cologne en Bundesliga. « Kohle Muani – L’argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler », pouvait-on notamment lire. Le terme « Kohle » en Allemand peut se traduire par « pognon ». Le message est donc assez clair…