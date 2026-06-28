Les tableau complet des 1/16e de finale avec 14 Parisiens

Le Paris Saint-Germain continue d’affirmer son importance sur la scène internationale après une phase de groupes réussie pour la plupart de ses internationaux.

Toujours pas de vacances pour une grande majorité de joueurs du PSG, de quoi ravir le staff… Le club de la capitale verra 14 de ses 16 joueurs engagés poursuivre leur aventure en Coupe du monde 2026. Seuls Lee Kang-in, éliminé avec la Corée du Sud, et Khalil Ayari, sorti avec la Tunisie, ne disputeront pas les seizièmes de finale.

Une forte représentation dans plusieurs sélections et des chocs à venir

Le PSG sera représenté dans plusieurs des affiches de la phase à élimination directe. Les cinq Parisiens qui évoluent avec l’équipe de France (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez), affronteront la Suède après une phase de poules parfaites.

Le Maroc d’Achraf Hakimi aura lui fort à faire face aux Pays-Bas, ce qui sera LE CHOC de ce tour malgré une phase de poules plutôt convaincante (7 points / 9 – 2eme du groupe).

Décevant, le Portugal pourra compter sur João Neves, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos pour essayer d’aller à bout de la Croatie. Encore cette nuit, les Portugais ont réalisé un nouveau match nul très moyen, cette fois-ci face à une redoutable équipe de la Colombie (0-0 et termine avec seulement 5 points à la 2eme place du groupe. À noter que dans ce match médiocre des Lusitaniens, João Neves a démarré la rencontre sur le banc mais que Cristiano Ronaldo était lui une nouvelle fois titulaire. Hasard ou non… Le résumé vidéo est disponible juste ici.

L’Espagne de Fabian Ruiz a réalisé elle un premier tour en tête sans vraiment forcer (7 points / 9), mais à surtout gérer l’état physique de ses joueurs importants comme Lamine Yamal et Nico Williams (de nouveau blessé). La Roja affrontera l’Autriche.

Tandis que le Sénégal du titi Ibrahim Mbaye a réussi à arracher sa qualification en faisant parti des meilleurs troisièmes avec seulement 3 points (et une différence de buts de +2) grâce à leur large succès face à l’Irak lors de la dernière journée (5-1). Les derniers finalistes de la CAN devra batailler contre la Belgique.

Le Brésil de notre « Marqui » national fera face à un gros adversaire en 1/16e de finale. Malgré une phase de poules où on aura vu une Seleçao montée en puissance au fil des rencontres en terminant en tête de son groupe (7 points / 9), les coéquipiers de Neymar affronteront une coriace équipe du Japon et sa solidité tactique.

Enfin, l’Equateur du chouchou des supporters Willian Pacho, devra faire face à un des pays hôtes, le Mexique. Apres un début de mondial raté, les Équatoriens ont réussi à se qualifier en renversant l’Allemagne lors de la dernière journée (2-1) et faire partie des meilleurs troisièmes de la compétitions (4 points avec une différence de buts de 0)

Le tableau complet :

Allemagne – Paraguay

France – Suède

– Suède Afrique du Sud – Canada

Pays-Bas – Maroc

Portugal –Croatie

–Croatie Espagne –Autriche

–Autriche États Unis – Bosnie

Belgique– Sénégal

Brésil –Japon

–Japon Côte d’Ivoire – Norvège

Mexique – Équateur

– Angleterre – RDC

Argentine – Cap Vert

Australie – Égypte

Suisse – Algérie

Colombie – Ghana

Le club de la capitale sera ainsi représenté dans sept des affiches de ces seizièmes de finale, avec quatorze joueurs encore en course pour tenter de décrocher le titre mondial. Le premier match arrive dès aujourd’hui (Afrique du Sud – Canada) et ce tour se poursuivra jusqu’à vendredi.