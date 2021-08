Les trois atouts du PSG pour attirer les meilleurs par Bruno Satin

Evoluer dans une équipe de très haut niveau en capacité de remporter des titres, avec un très beau salaire, et à Paris… Le PSG mêle trois atouts qui font mouche. D’où les signatures de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gigio Donnarumma et prochainement Lionel Messi. De l’exceptionnel ! Le PSG “compte dans le paysage européen. Quand tu commences à trouver une forme de régularité au niveau européen, tu fais vraiment partie du gratin. Il y a l’argent, les contrats, et puis l’attractivité de la ville de Paris. Par rapport à Manchester, il n’y a pas photo. Tu récupères des mecs comme ça“, commente l’agent dans Le Parisien. “Mais ça explique aussi en partie pourquoi après ils ont autant de mal à se séparer de joueurs comme Draxler, Kehrer et Diallo. Parce que vu ce qu’ils gagnent au PSG personne ne peut les payer.”